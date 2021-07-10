صور.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشاركت الممثلة المصرية صورا لها من وجودها في مدينة دبي الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها ممسكة بورود، وعبرت من خلالها عن "سعادتها بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة".



من جانبه، علق الفنان أحمد العوضي على إعلان زوجته ياسمين عبدالعزيز، بحصولها على الإقامة الذهبية برموز معبرة "إيموجي" لثلاثة قلوب.





وأصبحت ياسمين عبدالعزيز هي أحدث الفنانين الحاصلين على "الإقامة الذهبية" في دبي.

ومن بين هؤلاء المشاهير، المطربة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري محمد رمضان، ولاعب الكرة البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، والمطرب اللبناني راغب علامة، ونقيب الموسيقيين المصري هاني شاكر.