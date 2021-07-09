إمبراطور اليابان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً - تلقى إمبراطور اليابان "ناروهيتو" أول جرعة من لقاح COVID-19 في مقر الإقامة الإمبراطوري في أكاساكا.

الإمبراطور أكيهيتو –والد الإمبراطور الحالي – وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو- الصورة من موقع Royal Central



وبحسب موقع "Royal Central" تأتي هذه الأنباء بعد أن خرجت وكالة القصر الإمبراطوري عن موقفها بعدم مشاركة معلومات التطعيم حول العائلة الإمبراطورية، وكشفت أن الإمبراطور "ناروهيتو" تلقى أول جرعة له في 6 يوليو. ومع ذلك، لم يكشفوا عما إذا كانت زوجته الإمبراطورة "ماساكو" قد تلقت أيضًا الجرعة أم لا.

دورة الألعاب الأوليمبية- الصورة من حساب Olympics 2021



وأوضح متحدث باسم العائلة الإمبراطورية سبب مشاركتهم الأخبار عن الإمبراطور: "لقد اعتبرنا أنه من المناسب إصدار إعلان عن الإمبراطور لأنه رمز الدولة."

دورة الألعاب الأوليمبية- الصورة من حساب Olympics 2021



ومن المعروف أن الإمبراطور الفخري "أكيهيتو"- والد الإمبراطور الحالي - والإمبراطورة "ميتشيكو" تم تلقيحهما في يونيو.

قلق بشأن تصاعد حدة الفيروس مع إقتراب دورة الألعاب الأوليمبية

وقد أعلنت طوكيو للتو حالة طوارئ أخرى، وهي الرابعة، خوفًا من تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية، التي من المقرر أن تبدأ في اليابان في غضون أسبوعين فقط، حيث تم تحديد حفل الافتتاح في 23 يوليو بينما ستبدأ الباراليمبية بعد شهر.

وقيل إن الإمبراطور قد أعرب عن قلقه بشأن الألعاب الأولمبية نهاية الشهر الماضي، إذ يشعر الإمبراطور بقلق بالغ من أن الألعاب الأولمبية قد تؤدي إلى زيادة انتشار فيروس COVID-19.

في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، قال مضيف وكالة القصر الإمبراطوري "ياسوهيكو نيشيمورا": "إن الإمبراطور "ناروهيتو" أعرب عن قلقه بشأن الألعاب. هو قلق للغاية بشأن الوضع الحالي لعدوى COVID-19."

عدم إرتياح

كما أعرب خبراء الصحة والجمهور اليابانيون عن مخاوفهم بشأن إقامة الألعاب هذا العام، لكن رئيس الوزراء "يوشيهيدي سوجا" مصمم على أن بلاده ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 هذا العام.

لذلك حث الإمبراطور المنظمين على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمكافحة الفيروس حتى لا تنتشر العدوى في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حيث يخدم الإمبراطور الراعي الفخري لدورة الألعاب."

عام من التأجيل

كان من المقرر أن يفتتح الإمبراطور دورة الألعاب الأوليمبية العام الماضي، لكن تم تأجيلها لهذا العام بسبب تفشي كورونا وعدم إستقرار الأوضاع في البلاد بسبب الجائحة.