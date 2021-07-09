تصفيات Euro 2020-2021 تشهد لقاءً ملكيًا بين أمراء الدنمارك وإنجلترا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً - في لقاء كروي شهده ملعب ويمبلي البريطاني، اجتمع أمراء الدنمارك، ولي العهد الأمير "فريدريك" وزوجته ولية العهد الأميرة "ماري" وابنهما الأمير "كريستيان" مع دوق كامبريدج الأمير "ويليام" - الذي حضر معه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" وزوجته "كاري سيدموندس" - وذلك خلال مباراة نصف النهائي لـ UEFA EURO 2020-2021 بين فريق إنجلترا وفريق الدنمارك.

الأمير ويليام - الصورة من موقع New my royals



غياب دوقة كامبريدج

وقد حضر أمراء البلدين مباراة كرة القدم نصف النهائية في ظل غياب دوقة كامبريدج عن الحدث حيث تعزل نفسها ذاتيًا في المنزل بعد اتصالها الوثيق بشخص أثبتت إصابته بفيروس Covid-19.

إجتماع الأمراء- الصورة من موقع The real my royals



كانت "كيت" قد حضرت الأسبوع الماضي مع زوجها "ويليام" وابنها "جورج" دور الـ16 في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بين إنجلترا وألمانيا في ملعب ويمبلي بلندن. وقد فازت إنجلترا بالمباراة 2-0.

الأمير ويليام و كيت ميدلتون وابنهما الأمير جورج في مباراة بين إنجلترا وألمانيا- الصورة من موقع New my royals



المباراة لصالح الفريق البريطاني

انتهت المباراة بفوز فريق إنجلترا على الدنمارك 1-2، ليضمن بذلك الفريق الإنجليزي مكانًا في نهائي يورو 2020 لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، حيث كانت آخر مرة وصل فيها فريق إنجلترا إلى نهائي كبير منذ عام 1966 عندما فازت إنجلترا بكأس العالم.

الأمير ويليام- الصورة من موقع The real my royals



وقد انضم دوق كامبريدج إلى ملايين الأشخاص في إنجلترا في إرسال التهاني إلى الفريق. ففي غضون دقائق من الفوز، شارك "ويليام" رسالته الاحتفالية مع اللاعبين عبر تويتر قال فيها: "يا لها من لعبة، يا لها من نتيجة! جهد جماعي ضخمEngland. البلد كله سيكون خلفك يوم الأحد #ItsComingHome "، ومن المتوقع أن يحضر الدوق المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد 11 يوليو في ويمبلي حيث ستلعب إنجلترا مع إيطاليا.

بوريس جونسون يدعم فريق بلده- الصورة من حسابه على إنستغرام



أمراء الدنمارك يشكران فريق بلدهم

ولي العهد الأمير فريدريك وزوجته ولية العهد الأميرة ماري وابنهما الأمير كريستيان- الصورة من موقع New my royals



أما عن الجانب الدنماركي فقد هتف ولي العهد "فريدريك" وولية العهد الاميرة "ماري" وابنهما الاكبر الأمير "كريستيان" لفريقهما، ثم أرسلوا لاحقًا كلمات تعاطف حارة إلى الفريق الدنماركي الذي نال إشادة كبيرة طوال البطولة وتحليهم بروح الفريق.