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شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية نجوى نجار: التمويل الأوروبي يجبرنا على إظهار الإسرائيليين بصورة جيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الخامسة، بعرض جزء من فيلمها "بين الجنة والأرض" وقال الناقد أندرو محسن الذي أدار الندوة إن نجوى النجار من أهم المخرجات العربيات، ودارت أعمالها حول فكرة الأرض الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
وأكدت أن التمويل الأوروبي يجبر صناع السينما الفلسطينية بتصوير الإسرائيليين بصورة جيدة في الأعمال الفنية، لذلك أحاول البحث عن طرق أخرى لتمويل الأفلام الفلسطينية.
ندوة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار
وقالت نجوى نجار إن والديها هجرا إلى الأردن بسبب الاحتلال لذلك لم تولد في فلسطين، وحاولت في أول أفلامها المر والرمان إبراز فكرة مقاومة الاحتلال بالرقص والغناء.
وذكرت قصة زيارة أمها إلى الأراضي الفلسطينية بعد سنوات طويلة من التهجير فذهبت إلى يافا لترى بيتها فتعرفت عليه بصعوبة وبدأت تتذكر مدرستها وشوارع يافا ، فكان لهذا الموقف تأثير على المخرجة نجوى نجار .
وأوضحت أنه في أعمالها دائما تركز على اختيار اللوكيشن والممثلين ، فهذان العنصران الأكثر أهمية في عملها كمخرجة .
ندوة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار
ندوة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار