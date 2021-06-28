شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية نجوى نجار: التمويل الأوروبي يجبرنا على إظهار الإسرائيليين بصورة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الخامسة، بعرض جزء من فيلمها "بين الجنة والأرض" وقال الناقد أندرو محسن الذي أدار الندوة إن نجوى النجار من أهم المخرجات العربيات، ودارت أعمالها حول فكرة الأرض الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وأكدت أن التمويل الأوروبي يجبر صناع السينما الفلسطينية بتصوير الإسرائيليين بصورة جيدة في الأعمال الفنية، لذلك أحاول البحث عن طرق أخرى لتمويل الأفلام الفلسطينية.