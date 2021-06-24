بسمة بوسيل لـ تامر حسني: "فخورة بيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، رسالة له بخصوص فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا".

ونشرت بوسيل، بوستر الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك حبيبي.. أنا فخورة حقًا بك، وبكل الفريق الذي كان معك لصناعة هذا الفيلم الرائع".

وطرح فيلم" مش أنا" أمس الأربعاء، في جميع دور العرض، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، إذ يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبد الرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، شيرين.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي".