فيديو- قبل رحيله.. سمير غانم يغني في حفل زفاف حفيدة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"ياليل طول طول شوية ع العروسة الحلوة ديا" بتلك الكلمات ظهر الفنان الراحل سمير غانم في مقطع فيديو وهو يغني في حفل زفاف "صبا" حفيدة شقيقته، الذي أقيم قبل أكثر من 3 سنوات من رحيله.

الفيديو المتداول كانت قد نشرته سمية غانم "شقيقة الفنان الراحل" عام 2018 من حفل زفاف حفيدتها "صبا"، وتم تداوله عبر صفحات رواد موقع فيس بوك، مصحوبا بالدعاء له.

وظهرالفنان سمير غانم في الفيديو بجوار شقيقته سمية وشقيقه حسام، وغنى للعروس، مقاطع من الأغنية الشهيرة "حلوين من يومنا والله"، بعد تعديله بعض كلماتها، إذ قال "يا ليل طول شوية على العروسة الحلوة ديا، ياليل طول شوية على أمينة الحلوة ديا (المطربة أمينة كانت تقف خلفه)، ده الغالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى، حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة".

وخلال الغناء استعان الفنان الراحل أيضا بجملته الشهيرة في مسرحية "المتزوجون"، إذ غنى :"العريس متين والعروسة متينة".

ونشرت الفنانة إيمي أمس صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم، ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله".

وأضافت :" على قد طيبتك و قلبك الأبيض ربنا يغفرلك، ويطمنا عليك و تكون سعيد ومرتاح زي ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين و عمرك ما زعلت حد، حتى اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة أبدًا أبدًا، و دايما شايل هم كل اللي حواليك وحتى اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك".

وتابعت: "أنا ودنيا عمره ما زعق لينا ولا كلمنا بطريقة تخوف حتى واحنا أطفال ( راجل طيب طيب طيب يارب أشوفك تاني".

وأكملت إيمي : " اللَّهُمَّ إِنَّ سمير ابن فتحية فِي ذِمَّتِكَ، وحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فاغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللهم أجعل في قبره بهجة وسرور يارب".

الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر