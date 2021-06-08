10 صور من احتفال النجوم بعيد ميلاد راغب علامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل مساء أمس الاثنين، النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده الـ 59، إذ أنه ولد يوم 7 يونيو 1962.

وأقيم احتفال عيد ميلاد راغب علامة في مصر بمشاركة الكثير من نجوم الفن وزوجته السيدة جيهان علامة.

ومن بين الحضور، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، نيللي كريم، بوسي شلبي، ليلى علوي، هالة صدقي، والمنتج جمال العدل وغيرهم.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورا ومقاطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد راغب علامة.

راغب علامة بدأ الغناء منذ الصغر، وقام بتشجيعه كلا من والديه، تعلم على يد والده عزف العود وكان عمره فى ذلك الوقت 8 سنوات، وشجعه مدرسوه على إظهار موهبته الغنائية وذلك من خلال برنامج إذاعي بينما لم يكن عمره يتجاوز في ذلك الوقت 12 عاما، وفي عام 1980 كان من المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب "ستوديو الفن" وحاز على المركز الأول في الأغنية الشعبية في عمر 18 عاما، وكان أول ألبوماته "بكره بيبرم دولابك"، ثم توالت أعماله ومنها: "قلبي عشقها" عام 1991، و"توأم روحي" عام 1994، و"علمتيني" و"بعشقك" وغيرها.