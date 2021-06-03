شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور تشويقية للموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل La Casa De Papel، مجموعة من الصورالتشويقية للموسم الخامس من العمل، وذلك قبل طرحه على جزأين الأول في 3 سبتمبر المقبل، والثاني في 3 ديسمبر المقبل أيضا.



La Casa De Papel



La Casa De Papel

ويدور الموسم الخامس حيث تم القبض على البروفيسور، والعصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، وهو الجيش.



La Casa De Papel



La Casa De Papel



La Casa De Papel

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.

يقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل " La Casa De Papel" كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.