شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز تعليقا على إصابة والده بكورونا: حالته مطمئنة دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم كريم عبد العزيز، جمهوره على حالة والده؛ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية، وقال إن الحالة مطمئنة رغم إصابته بكورونا، مطالبًا بتوخى الدقة فيما ينشر من أخبار تجنبًا للشائعات.



كريم عبد العزيز ووالده

وكتب كريم عبد العزيز على صفحته الرسمية على "فيس بوك": حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما.. رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن فى مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله، ورجاء عدم ترويج أى شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

كانت قد أفادة مصادر فنية لـ"الخليج 365"، بإصابة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والد النجم كريم عبد العزيز وشقيق المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لتلقى العلاج اللازم.

محمد عبد العزيز، مخرج مصرى قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمة، ولد فى 7 أغسطس عام 1940، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.