ياسمين عبدالعزيز بصورة رجل وأحمد العوضي: "على الله حكايتك" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وجاءت الصورة التي نشرتها ياسمين على هيئة رجل، وعلقت: "ياسين عبد العزيز".

بينما علق زوجها الفنان أحمد العوضي: "لا ده أنت على اللي حكايتك بجد".

وعُرض للفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.