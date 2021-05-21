شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال وكريم فهمى يلقيان النظرة الأخيرة على جثمان سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر، منذ قليل، كل من الفنان والمنتج هشام جمال والفنان كريم فهمي، بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي، للمستشفى الذى يتواجد فيه جثمان الراحل سمير غانم، لإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل ومواساة أسرته، كما حضر أيضا منذ البداية كل من وفاء عامر وهشام ماجد، وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر.

وانهارت شقيقة الفنان الكبير سمير غانم، عقب وصولها للمستشفى الذى يرقد فيه جثمان شقيقها والذي رحل عن عالمنا من قليل، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.