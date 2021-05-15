ياسمين صبري وأبو هشيمة على متن يخت في عرض البحر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وهما يقضيان العيد على متن يخت في عرض البحر.

ونشرت ياسمين، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "نصفي القوي".

ورد عليها أبو هشيمة، قائلا: "بحبك يا زوجتي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "فرصة تانية" وعرض في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.