شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تأجيل انعقاد دورتها الخامسة التي كان مقررًا لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلي 2 يونيو، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق نشاط المهرجانات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت إدارة المهرجان أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه فور صدور قرار رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة، من حيث اختيار الأفلام ولجان التحكيم ودعوة الضيوف الأجانب، وشددت على أنها تلتزم بتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين.