شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محشي أول يوم رمضان.. محمود عبد المغني يطبخ مكرونة بالريحان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمود عبد المغني جمهوره بوصفة جديدة من صنع يده داخل المطبخ، حيث قدم لمتابعيه وجمهوره "المكرونة بالصوص الأحمر والريحان"، ونشر فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال إعداد المكرونة على النار، مصحوبا بتعليق :"مغني في المطبخ"، وذلك بعد تقديمه "المحشي" فى أول يوم من شهر رمضان، والذي كان شارك جمهوره وقتها بفيديو معلقا عليه :"لية لازم أول يوم محشي، رمضان كريم من قلب الحدث".

ومن ناحية أخري قال الفنان محمود عبد المغنى إن ترشيحه لدور المقدم يوسف فى مسلسل "ضل راجل" جاء عن طريق الشركة المنتجة "سينرجى" والمخرج أحمد صالح، وصرح قائلا: حدثنى المخرج بداية وشرح لى قصة المسلسل وتفاصيل دورى، شعرت وقتها بأنى متحمس لتقديم دور هذا الضابط، لأن التناول مختلف.



عبد المغني



محمود عبد المغني

وأضاف "مغنى": نحن نقدم شخصية الضابط من خلال إنسانياته وبيئته ومشاعره، وليس نموذج الضابط الذى يجلس فى مكتبه لإعطاء الأوامر فقط، لكننا فى "ضل راجل" نغوص داخل الشخصية وتفاصيلها، وأنا أحب هذا النوع من الشخصيات وأعشق تقديمها لذلك وافقت على الفور.

وحول المقارنة بين دوره فى "ضل راجل" و"الجزيرة" خاصة أن كلاهما ضابط شرطة، أوضح عبد المغنى أنه لا توجد شخصية شبه الأخرى، فهناك عوامل اجتماعية ونفسية بين شخصية وأخرى، لذلك "مفيش شخص شبه الآخر" فيمكن اعتبار الضابط "طارق" فى الجزيرة "دون كيشوت" الذى حارب طواحين الهواء بسيف من خشب، فلم يكن فى استطاعته فعل شىء لأن أبيه كان متورطًا فى القضية، مستدركًا: "يمكن أن يكون هناك امتداد بين الشخصيتين أو أن الملامح بينهما قريبة، لكن البيئة تختلف والظروف أيضا تختلف".