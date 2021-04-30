شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 18.. زواج شفيقة من شهاب باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 18 زواج شفيقة - هبة مجدي من صبري فواز - شهاب باشا، وذلك في حفل زفاف بسيط. وتشهد الحلقة شعور سمية الخشاب - حلاوتهم بأن غياب موسى وراؤه شقيقها سيد رجب - المعلم وهبة، حيث لا تصدق حلاوتهم أن موسى هرب إلى الصعيد.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 18 إصابة محمد رمضان "موسى" بطلق ناري، حيث قام "قورمة" بالتخفي في ملابس امرأة وجلس إلى جواره بالقطار المتجه إلى غزة، ثم أطلق عليه النار وهرب، وذهب "قورمة" إلى سيد رجب "المعلم وهبة"، وذلك ليتسلم مبلغ وقدره 1000 جنيه قيمة قتله لموسى، ولكن يبدو أن القدر منع ذلك حيث تم إنقاذ موسى ولكنه نقل إلى المستشفى فى غزة بحالة حرجة.



سمية الخشاب



سيد رجب



صبرى فواز وهبة مجدى

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.