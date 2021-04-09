طارق لطفي: "أختي قالتلي صورتك جنب أسامة بن لادن شكله أطيب منك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان طارق لطفي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وقال "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي إنه يجسد في المسلسل شخصية "الشيخ رمزي"، وإن النجوم خالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وفتحي عبدالوهاب "غيلان تمثيل"، وإن هناك مجموعة من الشباب سيكونون من نجوم المرحلة المقبلة.

وأضاف: "تركت دقني سنة وشهرين، درست كل الشخصيات اللي هتفاجئ الناس، والسيناريو يضم 3 شخصيات في شخصية واحدة، وهي شخصية الشيخ رمزي، وعايز أشكر من ساعدوني أوصل لشكل الشيخ رمزي، وعايز أشكر سفير مصر في أفغانستان لأنه ساعدنا بشكل كبير، وساعدنا في إرسال ملابس كان من الصعب الحصول عليها هنا".

وتابع: "أختي قالتلي صورتك جنب أسامة بن لادن شكله أطيب منك، بسبب تقمص الشخصية واللوك الذي ظهرت بيه، والمسلسل قدامي طوال السنة وهو ما ساعدني في اختيار طريقة المشي وطبقة الصوت، وهي كانت صعبة وتستنفذ النفس بشكل كبير، فكان من الصعب أن أقول جملة كاملة".

واستكمل لطفي حديثه حول تفاصيل الدور: "الشخصية تدرجت بشكل كبير حتى وصلت لمرحلة من التطرف، والشخصية تحمل كم تناقض كبير، والمسلسل يناقش قضية مهمة لأساليب المتطرفين للسيطرة على العقول، وأتمنى أن يستمتع الناس بالمسلسل"

مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسني شتا، كريم سرور وغيرهم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي

ويعرض "القاهرة كابول" في رمضان على قنوات: CBC - CBC دراما - الحياة - الحياة دراما - القناة الأولى التليفزيون المصري - منصة Watchit - منصة شاهد vip.