شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم أنجلينا جولى الجديد Those Who Wish Me Dead.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Those Who Wish Me Dead بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولى، عن التريلر الرسمي الأول للفيلم المقررعرضه في فى 14 مايو المقبل،. في دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم وعبر منصات HBO التليفزيونية. وضم التريلرالجديد الذى نشرته شركة HBO وتناولته المواقع والمنصات العالمية، الكثير من المفاجآت والأحداث التي تدور في إطار الأكشن والغموض بعد طول غياب للنجمة العالمية أنجلينا جولي عن السينمات. الفيلم يستند لرواية مايكل كوريتا التى قدمها عام 2014 وتحمل الاسم نفسه، ويحكي الفيلم قصة صبى فى الرابعة عشرة من عمره يشهد جريمة قتل وحشية، يجد نفسه مطاردًا من قبل قاتلين توأمين في برية مونتانا، وفى وقت لاحق يحصل على هوية مزيفة ويتم إخفاؤه فى برنامج مهارات الحياة البرية للمراهقين المضطربين بينما يذهب القتلة إلى أى مدى ضرورى من أجل العثور عليه. الفيلم الجديد الذى تقود بطولته النجمة العالمية أنجلينا جولى، يضم عدد كبير من النجوم على رأسهم جون بيرثال ونيكولاس هولت وتايلر بيري، واخراج تايلور شيريدان.