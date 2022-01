شكرا لقرائتكم خبر عن كرستين دانست تكشف عن حملها الثانى بإطلالة الأميرات .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية كرستين دانست عن انتظارها طفلها الثانى من الممثل جيسى بليمونز الذى أعلن ارتباطهما فى عام 2016 بعد قصة حب قوية .

أعلنت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 38 عاما ) خبر حملها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 1.8 مليون شخص، حيث نشرت دانست صور جديدة التقطت لها فى جلسة تصوير خاصة بمجلة " w " .

ظهرت كرستين دانست فى الصور التى نشرتها و هى مرتديه فستان ذو تصميم كلاسيكى مذهل باللون الأبيض من الدانتيل اظهر بطنها المنتفخ، بينما كانت تجلس على السرير و كأنها إحدى الأميرات ، و كأن كرستين تؤكد للعالم أنها مذهلة حتى فى أصعب مراحل حياتها.

يذكر أن نجمة هوليوود الشهيرة كرستين دانست بدأت مسيرتها الفنية عام 1988 حيث استطاعت أن تبرز موهبتها المميزة و قدراتها التمثيلية وهو ما جعلها واحدة من أهم وأشهر نجمات العالم ، ومن أبرز أعمالها " Marie Antoinette " و " All Good Things " و " Melancholia " و " The Two Faces of January " و " Midnight Special " و " The Beguiled " و " Woodshock " و" Hidden Figures " ، و غيرهم .