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ريهام عبدالغفور عن مسلسل قصر النيل: "عندي شعور مختلط من الخوف"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور بوستر مسلسل "قصر النيل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "ريهام" على البوستر: " كل سنة زي دلوقتي علي دخول رمضان بيكون عندي شعور مختلط من الخوف والحماس والانتظار ومشاعر تانية كتير زي اللي مستني نتيجة الإمتحان".

أضافت :"السنة دي كانت أصعب بسبب ظروف الكورونا أشياء أخرى، ربنا يكتب لنا النجاح، استنوني في شخصية عايدة في قصرالنيل على mbc مصر و شاهد vip".

مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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