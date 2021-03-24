ريهام عبدالغفور عن مسلسل قصر النيل: "عندي شعور مختلط من الخوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور بوستر مسلسل "قصر النيل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "ريهام" على البوستر: " كل سنة زي دلوقتي علي دخول رمضان بيكون عندي شعور مختلط من الخوف والحماس والانتظار ومشاعر تانية كتير زي اللي مستني نتيجة الإمتحان".

أضافت :"السنة دي كانت أصعب بسبب ظروف الكورونا أشياء أخرى، ربنا يكتب لنا النجاح، استنوني في شخصية عايدة في قصرالنيل على mbc مصر و شاهد vip".

مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.