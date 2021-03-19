شكرا لبحثكم عن خبر د.احمد سنكر يشرح لـ خبراء أجانب ومحليين أنظمة الرقابة في البنك الأهلي بعدن .. ويؤكد : جهدنا ينصب على الاهتمام بتنفيذ إجراءات الحوكمة والامتثال والالتزام ، ومكافحة غسيل الأموال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص :

قام فريق يضم خبراء أجانب ومحليين ، من المتخصصين في الرقابة على المصارف، امس الأول الأربعاء، بزيارة الى المقر الرئيس للبنك الأهلي في العاصمة المؤقتة عدن ، للاطلاع على انظمة الرقابة في البنك ، ضمن الدعم المقدم من وكالة التنمية الأمريكية USAID، والهادف تطوير نظم الرقابة على البنوك في بلادنا.

وخلال زيارته الى البنك الذي اختير نموذجا للبنوك التجارية العاملة في اليمن اعتمادا على عراقته و ادائه المتيمز ، التقى الفريق المكون من الخبير الكندي بيير سجاين، والخبير المقيم لشركة براجما رائد دقة، وعلي باعشن مدير عام الرقابة على البنوك، وفريقه الفني،

بالمدير العام للبنك الأهلي ، د. أحمد علي عمر بن سنكر، ومدراء الدوائر والمختصين .



وفي مستهل اللقاء ، قدم بن سنكر لمحة عامة عن البنك وانشطته المالية، والخطط التطويرية الجاري تنفيذها لرفع الكفاءة المصرفية والرقابية .

وقال ، إن توجه الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في البنك الأهلي ينصب على الاهتمام بتنفيذ إجراءات الحوكمة والامتثال والالتزام ، ومكافحة غسيل الأموال ، وخطط الاستمرارية لحالات الطوارئ، مشيرا الى ما يقوم به البنك من واجبات في إطار التعاميم الصادرة من البنك المركزي في عدن.

واضاف ، ان البنك الأهلي وقع على عدد من الاتفاقيات لادخال البرامج والأنظمة الداعمة لتنفيذ السياسات الرقابية ، في اطار مشروع التطوير والتحديث للبنك بمرحلتيه (اعادة الهيكلة وأتمتة البنك وادخال النظام البنكي الجديد BANKS ).

واوضح ، ان تلك الاتفاقيات شملت إدخال البرامج الخاصة بنظام المدفوعات ، والصرافات الآلية والعديد من البرامج الأخرى ، منوها بأن البنك مستمر في انجاز اتفاقيات تدعم تطوير وتحسين بيئة العمل .



وتابع، أن البنك في الفترة الحالية يمر بمرحلة التطبيق لمشروع التطوير والتحديث ، ويتعامل مع اكبر الشركات العالمية (ديلويت اندتوش بالشرق الأوسط ) و(إي سي اس) لانجاح مشروعه الاستراتيجي.

واكمل ، ان البنك قام باطلاق النظام المصرفي الجديد في 2/2/2020 ، رغم التحديات التي واجهته بسبب الظروف الحالية ، التي لم تؤثر على انشطته وخططه التطويرية والتزامه بسياسات البنك المركزي.

وثمن مدير عام البنك الأهلي، الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتطوير العمل المصرفي، بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة .

من جانبه، تطرق الخبير الكندي السيد بيير سجاين، إلى الحاجة الماسة لقيام البنك المركزي اليمني بتعزيز الإشراف والرقابة والمراقبة المصرفية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT).

وأشار ، إلى أن مهمته ترتكز على مساعدة قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي عدن بتطوير وتحديث الأدوات اللازمة للرقابة الفاعلة، والتدقيق وإدارة المخاطر بطريقة يمكن أن تسهل في نهاية المطاف الرقابة الإشرافية السليمة لكل القطاع المصرفي في البلد.

بدوره ، بين الخبير المقيم لشركة براجما رائد دقة، ان العمل مع قطاع الرقابة على البنوك يتم من خلال التحليل المتعمق لمتطلبات إنشاء رقابة إشرافية مصرفية وتطوير قدراته لضمان الرقابة الفاعلة على النظام المصرفي، بما يمكنه من رفع كفاءة وقدرات القطاع المصرفي لمواكبة تطورات النظام المالي على المستوى الإقليمي والعالمي.



حضر اللقاء، أروي سيف مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة سكرتير مجلس الإدارة ، عمر الشاطري مستشار البنك، عدنان فرحان مستشار البنك لتكنولوجيا المعلومات ، ومدراء الدوائر والمختصين.