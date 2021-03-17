- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021
الخليج 365 - المكـلا
رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :
- الموز = 500 ریال
- التفاح المحلي = غير متوفر حاليا
- التفاح الخارجي = 1200 ریال
- البرتقال الخارجي= 1200
- الباذنجان = 300 ریالا
- الكوسة = 600 ریال
- البصل = 500 ریال
- الثوم = 1300
- الجزر = 800 ریال
- الخیار = 800 ریال
- اللیمون = 500 ریال
- الطماطم = 1000 ریال
- البطاطس = 950 ریال
- لحوم الأغنام = 5000 ریال
- لحوم الابل = 5000 ریال
- لحوم الأبقار = 4500 ریال
- سمك الثمد = 3500 ریال
- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال