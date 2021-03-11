قائد عسكري يكشف جرائم مليشيا الحوثي.. وآخر تطورات سير المعارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الشحات غريب

كشف العقيد أحمد بن دحه المحوري رئيس أركان اللواء الثامن صاعقة بمحافظة أبين، أنه مازال التحشيد مستمر علينا من شقرة من قبل قوات حزب الاصلاح بالرغم من خذلانهم لجبهة مأرب نراهم يصعدوا عسكريا نحو الجنوب، وهناك تصعيد حوثي بوتيره عالية على خطوط التماس بين قوات المقاومة الجنوبية باتجاه جبهة الضالع ولكن هناك تصدي وصمود أسطوري لقوات المقاومة الجنوبية في الضالع حيث تصدت لأكثر من هجوم وتمت السيطرة على عدة مواقع كان يتمترس فيها مليشيا الحوثي الإيرانية.



◄جرائم مليشيا الحوثي

وأكد في تصريحات ، أن جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية فاقت المعقول حيث أن تلك المليشيات تستهدف المجتمع بأكمله وتهدم الإنسانية والتعايش ، حيث قتلت الآلاف ودمرت المؤسسات والمنازل والمساجد والمدارس بكل المناطق التي سيطرت عليها وذلك مدون لدى منظمات حقوق الإنسان بالأمم المتحده وعلي العالم اتخاذ ما يلزم في هذا الدمار الشامل الذي يستهدف الإنسان.

وجرائم مليشيا الحوثي لاحصر لها على كافة المستويات وحتى على الصعيد الانساني لديها سجل حافل بالانتهاكات يجرمها القانون الدولي نذكر منها انتهاك حقوق المرأة والزج بالأطفال كوقود لمعاركها واستغلال المعونات الإغاثية وحرمان الشعب من عدم الاستفادة من هذه المعونات، وقتل وتدمير منازل المدنيين وفرض هيمنه بقبضة حديدية علئ الحقوق والحريات المدنية ، كما أن جرائم الحوثي فاقت المعقول حيث أن تلك المليشيات تستهدف المجتمع بأكمله وتهدم الإنسانية والتعايش قتلت الآلاف ودمرت المؤسسات والمنازل والمساجد والمدارس بكل المناطق التي سيطرت عليها وذلك مدون لدئ منضمات حقوق الإنسان بالامم المتحده وعلى العالم اتخاذ ما يلزم في هذا الدمار الشامل الذي يستهدف الإنسان.

◄حل الأزمة اليمنية

وأضاف بأن بتعقيدات الأمور التي آلت إليها الأوضاع سياسيا وعسكريا والمؤامرات التي يحيكها حزب الإصلاح، أرى أن الأزمة اليمنية سيطال أمدها إن لم يكن هناك إجماع دولي لحلها وفق المعطيات الموجودة على الأرض.

◄القضية الجنوبية

فيما يتعلق بتطورات القضية الجنوبية، قال إن القيادات بالمجلس الانتقالي نقلت القضية إلى أعلى مستوياتها وتمشي بخطى ثابتة بحسب تطلعات الشعب بالجنوب وتحقق له الكثير من الانجازات وعلى الصعيد السياسي والعسكري القضية ثابتة راسخة بثبات الشعب الصابر المكافح المطالب بتحقيق العدالة من خلال استعادة دولة الجنوب وسندافع عن القضية مهما تكلف ذلك من ثمن.