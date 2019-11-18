بالفيديو .. "عارية على السرير" السعودية هند القحطاني تثير حالة من الغصب "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي -

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن غضبهم ، بسبب فيديو نشرته نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، يظهرها عارية ومستلقية على السرير في غرفة نومها.

وتظهر "القحطاني" في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر بين النشطاء، وهي مستلقية في السرير وتغطي اجزاء بسيطة من جسدها معبرة عن تعبها وأنها ترغب بشدة أن تنام بعد يومٍ متعب قضته في الخارج.

فيما هاجمها النشطاء، مطالبينها بالتوقف عن الاستعراض والإيحاءات الجنسية في فيديوهاتها والتي تتصادم مع تقاليد المجتمع السعودي المحافظ والمراة السعودية

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