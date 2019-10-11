صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية حسناء وفي غاية الجمال والانوثة ومن عائلة محترمة تصعق كل اليمنيين وتصبح اشهر ممثلة افلام اباحية في امريكا ( صورة للممثلة اليمنية الاباحية + اسمها )

2019/10/11 الساعة 10:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



أجرت إحدى القنوات الإسرائيلية لقاء مع إحدى النجمات الإباحيات المشهورات في الولايات المتحدة الأميركية وهي الممثلة الإباحية ليلى سين، الإسرائيلية ذات الأصول اليمنية، حيث ولدت لعائلة محافظة وترعرعت في مدينة "رمات غان" الواقعة بالقرب من تل أبيب. وبحسب التقرير المتلفز فإن ليلى سين الممثلة الإباحية الشهيرة ذات أصول يمنية عربية كما أنّها نشأت في بيت محافظ، وكانت في صغرها ترتدي ملابس محتشمة.



وروت سين في المقابلة، وهي تتجول في شوارع مدينة “رمات غان” ، أنها احترمت رأي والدها حين رفض فكرة التحاقها بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فاختارت مسار الخدمة المدنية. لكن هذا كان حتى جيل الـ 18، فبعدها انقلبت حياتها رأسا على عقب، وأصبحت تفعل ما يحلو لها.

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