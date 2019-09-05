شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تستعرض مفاتنها بفيديو جديد بعد نفخ هذا الجزء الحساس! .. لن تصدق كيف أصبحت؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1455451تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفاشينيستا حليمة بولند خلال عطلتها الصيفية، واثارت خلاله ضجة كبيرة، متهمين اياها بالقيام بعملية تجميل جديدة وبنفخ مؤخرتها. واستعرضت بولند مفاتنها من خلال مشيتها المثيرة وحركات الدلع التي عمدت على القيام بها خلال التقاط الفيديو، ما اثار جدلاً واسعاً بين متابعيها الذين تفاعلوا بكثافة وانتقدوا اصرارها على اظهار مفاتنها واحداث ضجة، تحت شعار “خالف تعرف”.

ويأتي هذا المقطع الغريب بعد الضجة التي اثارتها بوثيقة انتشرت تتهمها بالحصول على وكالة عامة من بليونير كويتي ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة علاقتها به، رغم اقدام الرجل المعني على نفي الامر بشكل نهائي.1455451

كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تستعرض مفاتنها بفيديو جديد بعد نفخ هذا الجزء الحساس! .. لن تصدق كيف أصبحت؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.