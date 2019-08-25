شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..شاهد مافعلته شيخة اماراتية من الاسرة الحاكمة بعد الهزائم الساحقة التي منيت بها القوات الاماراتية في الجنوب (صورة الشيخة + الاسم + ماذا فعلت) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8550524لم تلتفت الشيخة الاماراتية فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الى ما يحدث من تدخل قوات بلادها في اليمن في مسعى لتمزيقه بل قامت بعمل نبيل اثلج صدور كل ابناء اليمن وعكس ان مخططات القيادة لشرذمة اليمن وتحويله الى كانتونات تتقاتل فيما بينها لا يتفق وتوجهات ابناء الامارات الطيبين الساعين لمد يد العون والمساعدة.

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فقد أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حملة لجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية لأطفال اليمن لإرسالها إلى سقطرى قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس إن هذه الحملة تأتي في إطار العمل الإنساني وهي تأكيد على جهود المرأة والأم الإماراتية في المجالات الإنسانية وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي صادف 19 أغسطس الحالي.

وأضافت انه تم في إطار هذه الحملة وضع صندوق خاص بجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية التي يتم التبرع بها أمام مركز تسوق في كل إمارة من إمارات الدولة، وتم البدء بصندوق خاص وضع أمام راك مول برأس الخيمة حيث جمع المستلزمات والقرطاسية تمهيداً لإرسالها إلى أطفال اليمن في سقطرى قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته الحملة التي أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بجمع ألعاب من أطفال الإمارات إلى أطفال اليمن شجعت على البدء بحملة جمع القرطاسية لا سيما وأن سمو «أم الإمارات» هي التي تبادر إلى إطلاق مثل هذه الحملات الإنسانية التي تحث الأطفال وأولياء أمورهم على تقديم ما بوسعهم لمساعدة إخوانهم أطفال اليمن والأخذ بيدهم نحو البدء بعام دراسي جيد لا يجدون فيه أية صعوبات في الحصول على مستلزماتهم المدرسية.

وحض المجلس الطلبة وأولياء أمورهم على التفاعل مع هذه الحملة وتقديم ما بوسعهم من القرطاسية والمستلزمات المدرسية لإخوانهم طلاب اليمن الذين ينتظرونهم لسد حاجاتهم المدرسية للبدء بعامهم الدراسي بيسر وسهولة.

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