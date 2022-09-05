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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور، قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الإقليمي لوكالة التنمية الألمانية مارك كريستوف جوانب الدعم المقدم لقطاع لصحة والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وزارة الصحة تبحث مع وكالة التنمية الألمانية تدخلاتها في القطاع الصحي ببلادنا

وفي اللقاء، الذي ضم وكيل الوزارة الدكتور سالم الشبحي، ثمن وزير الصحة الدعم المقدم من وكالة التنمية الألمانية في القطاع الصحي ونوعيته وجودته.. مشيرًا إلى أهمية توجية جانب من الدعم إلى القضايا التقنية وتعزيز نظام الجودة ودعم القطاع الصحي للانتقال من حالة الطوارئ إلى حالة التنمية المستدامة.

بدوره، أشار المسؤول الألماني إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة والجهات ذات العلاقة.. لافتًا إلى أن الوكالة تعمل على تأسيس مكتب لها في العاصمة المؤقتة عدن ليشكل همزة الوصل مع الجهات المعنية ويساعد على التنسيق بين الجميع.

من جانب آخر، بحث وزير الصحة مع فريق منظمة رعاية الأطفال الدولية برئاسة اماهانسراج المدير القطري لدى بلادنا، خطط المنظمة في التدخلات المقبلة في القطاعات الصحية ومنها العناية بالأطفال وصحة الام والطفل ومجالات التغذية من خلال دعم 180مركز صحي و25مستشفى في عموم البلاد.

وثمن وزير الصحة أنشطة المنظمة وتبنيها لخطط الوزارة في التحولات من الجوانب الإغاثية إلى البرامج الصحية الدائمة.. مشيرًا إلى ضرورة عمل المنظمة على بناء القدرات للقطاعات الصحية والمشاركة المجتمعية.. داعيًا إلى العمل على دعم البرامج الخاصة بالصحة الانجابية والتركيز والاهتمام للكشف المبكر لسرطان الثدي.

وطالب وزير الصحة بضرورة تفعيل مكتب المنظمة بعدن واعطاءه الصلاحيات الكافية بمايمكنه من أداء المهام بشكل أفضل.

إلى ذلك ناقش اجتماع شركاء القطاع الصحي الذي ترأسه وزير الصحة العامة السكان، عدد من الموضوعات المتصلة بعمل شركاء القطاع الصحي الكلستر ومجالات تعزيز هذه العلاقة لصالح خدمة القطاعات الصحية المختلفة والوقوف على مشاريع المنظمات المانحة وأماكن تدخلاتها.

وشدد الوزير خلال الإجتماع على ضرورة تفعيل التنسيق بين الوزارة والمنظمة والتشارك في رسم الخطط وتطوير مخطط العمل بينهما والعمل على جملة القضايا المتعلقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

في سياق آخر، كرم وزير الصحة العامة والسكان اختصاصي العيون الشهير الدكتور صالح حسن زين نظير جهوده المتواصلة في تقديم خدمات مميزة لمرضى العيون، بمنحه درع التميز نظير جهوده التي يبذلها في مجال علاج مرضى العيون المختلفة وانجازاته الطبية المتميزة التي يحققها.

وأثنى الوزير بحيبح على إنجازات الدكتور زين التي تسهم في تخفيف المعاناة عن كثير من مرضى العيون.

من جانبه عبر الدكتور صالح زين عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم الذي يشكل له حافز إضافي في العمل وبذل الجهد المضاعف لتقديم خدمات صحية بجودة عالية لمرضى العيون.

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة سقطرى في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ رأفت الثقلي، أوضاع المحافظة وجهود رفع مستوى نشاط المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأوقات الدوام والزي الرسمي ورفع تقارير شهرية منتظمة عن مستوى انجاز المهام وكذا الصعوبات والعوائق، مؤكدا أهمية استشعار مسؤولية المرحلة لخدمة المحافظة.

وأشاد المكتب التنفيذي باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بميناء سقطرى لإحباطهم تهريب عينات من البذور المتوطنة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي.. وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة مواصلة التحقيقات وتحديد الجهات التي خططت ونظمت للعملية نظرا لمعايير التخزين والتغليف التي تشير بتخطيط وترتيب منظم ومتخصص.

تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، قيادة الشرطة العسكرية، للاطلاع على أوضاعها وجاهزية القتالية واستعدادها لتنفيذ المهام.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها أركان عمليات محور الغيضة العميد ركن مخبال، أكد المحافظ دعم السلطة المحلية للوحدات الأمنية والعسكرية لتقوم بمهامها الموكلة إليها بكفاءة عالية، وتحسين أوضاع منتسبيها.

وأشاد المحافظ بالجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة العسكرية في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب، وحفظ الأمن والاستقرار إلى جانب بقية الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وكان قائد الشرطة العسكرية العميد محسن مرصع، اكد استعداد قوات الشرطة العسكرية لتنفيذ واجبتها والتعامل مع أي طارئ يمس سيادة الوطن ومكتسباته أو يقلق السكينة العامة للمحافظة وأمنها واستقرارها.

كما زار المحافظ، قيادة محور الغيضة والتقى بقيادات الوحدات الأمنية والعسكرية، مشيدا بالنجاحات التي تحققها هذه الوحدات وبجاهزيتها القتالية وتنفيذها للمهام بكفاءة واقتدار رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على اليمن.