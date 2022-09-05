صنعاء.. فصل طالبة ثانوية رفضت ترديد صرخة "الحوثي" في المدرسة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي فصلت تعسفياً طالبة في المرحلة الثانوية بعد رفضها ترديد صرخة الجماعة "الخمينية".



وأوضحت مصادر مقربة من أسرة الطالبة "رغد فاروق جابر" التي تدرس في إحدى مدارس الثانوية أنها فصلت من قبل مديرة المدرسة الحوثية، دون ذكر اسم المدرسة.



وقالت إن الطالبة رغد لم تردد الصرخة أثناء الطابور، وهو ما عرضها لعقاب المديرة بالفصل، بعد أن فشلت المعلمات في إقناعها بترديد الصرخة.



وأوضحت أنها من الطالبات المتفوقات في شهادة الصف التاسع، وكرمت سابقاً على تفوقها ضمن أخريات، وانتقلت هذا العام إلى الصف الأول الثانوي.

وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت تعميمًا يلزم مدراء المدارس الحكومية والخاصة بفرض "الصرخة الخمينية"، في طابور الصباح.