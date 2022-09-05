قيادي حوثي: مقتل القاضي حُمران مؤشر على قادم مُظلم لسنا عنه ببعيد

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر قيادي حوثي، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي من قادم وصفه بـ"المظلم"، وذلك بعد مقتل القاضي حمران، على يد عصابة مسلحة بصنعاء.

جاء ذلك على لسان القيادي في مليشيا الحوثي، صادق أبو شوارب، في تغريدة على "تويتر".

وقال أبو شوارب، إن تنصل مليشيا الحوثي عن مسؤوليتهم تجاه الشعب يولد جريمة مثل جريمة القاضي الحمران"، في تلميح إلى إمكانية حدوث جرائم مماثلة ضد قيادات حوثية؛ احتجاجًا على تردّي الأوضاع.

وأضاف: "حاسبوا القضاة ومرتباتهم وحاسبوهم..."، مشيرا إلى أن ما "حدث ما هو إلا مؤشر على قادم مظلم لستم عنه ببعيد، اللهم فاشهد".

وكان القاضي حمران قد قتل على يد عصابة مسلحة يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة صنعاء. وأعلن نادي قضاة اليمن، اضرابا مفتوحا في المحاكم والنيابات في مناطق سيطرة الحوثي ردا على هذه الجريمة.