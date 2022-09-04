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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،بمكتبه بالعاصمة عدن اليوم الأحد، اللواء الركن عبدالله يحي جابر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية.

الزُبيدي يطلع على سير العمل في قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية



وفي اللقاء، الذي حضره اللواء صالح السيد أركان القوات البرية الجنوبية، مدير أمن محافظة لحج، واللواء فضل باعش قائد قوات الأمن الخاصة عدن، لحج، أبين، الضالع، اطّلع الرئيس القائد من الوكيل جابر على سير العمل في قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة، والجهود المبذولة للارتقاء بأداء القطاع وتطوير آلياته لمواكبة تطورات المرحلة.

وشدد الزُبيدي في اللقاء، على أهمية بذل المزيد من الجهود لترتيب وتنظيم قطاع الموارد البشرية والمالية في الوزارة بما يضمن صرف مستحقات القوات الأمنية بصورة منتظمة وتجاوز الاختلالات التي شهدتها الفترة الماضية.

وجدد الرئيس الزُبيدي دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي للجهود التي يبذلها وكيل وزارة الداخلية للشؤون البشرية والمالية لضمان وصول مرتبات منتسبي الوحدات الأمنية إلى مستحقيها بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جانبه عبر الوكيل جابر عن شكره وامتنانه للجهود الكبيرة التي يبذلها الزُبيدي وحرصه الدائم على متابعة أوضاع منتسبي القوات الأمنية، ومساندة الجهود التي يبذلها قطاع الموارد البشرية والمالية في وزارة الداخلية لخدمة منتسبي الوزارة.

والتقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي،اليوم الأحد، في مكتبه بمقر المجلس بالعاصمة عدن، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة المناصفة الدكتور واعد عبد الله باذيب.

واطّلع الزبيدي من الوزير باذيب، على سير العمل في الوزارة، والجهود التي تبذلها في التنسيق مع المنظمات الدولية الداعمة، وتطوير علاقات التعاون معها، وبناء علاقات مع جهات جديدة بهدف توفير مزيد من الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية.

كما استمع الزُبيدي من الوزير باذيب إلى شرحٍ موجزٍ عن جُملة المشاريع التي ينفذها الصندوق العربي للتنمية، وعدد من المنظمات الدولية والجهات الداعمة في قطاع الطرق، وتأهيل البنى التحتية للمؤسسات التعليمية والأكاديمية، والكهرباء، والصحة في العاصمة عدن والمحافظات المُحررة، وأبرز الصعوبات التي تواجهها، وسُبل حلها.

وأكد الزُبيدي على الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التخطيط في وضع الخطط المتوسطة والطويلة وبرامج التنمية الشاملة، ومشاريع التنمية بأنواعها لتمثل خطط وبرامج لعمل الحكومة، بما يسهم في انتشال البلاد من وضعها الحالي، مشددا على أهمية تكثيف التواصل مع المنظمات الدولية لسرعة نقل وفتح مقراتها في العاصمة عدن باعتبارها عاصمة البلاد ومقرا للحكومة للشرعية المعترف بها دوليا.

وجدد الزبيدي دعوته لقيادة الوزارة لرفع درجة التنسيق مع السلطات المحلية الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة طواقم المنظمات، والبعثات الدولية، في العاصمة عدن، وبقية المحافظات التي هي أمسّ الحاجة للتدخلات العاجلة التي تقدمها تلك المنظمات.

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير الوكالة الألمانية للتنمية (جي آي زد) مارك شوماخر، تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين بشأن مشاريع وأنشطة الوكالة الألمانية في اليمن.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيلا الوزارة المهندسة وزيرة الشرماني، ومنصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في الوزارة أحمد الجاوي، التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين اليمن والوكالة، وتعزيز التعاون التنموي، خاصة وان المانيا كانت من أبرز الداعمين للعملية التنموية في اليمن خاصة بمجالات المياه والبيئة والصحة والتعليم الفني والمهني والتعليم العام، إضافة إلى التأكيد على حشد الموارد اللازمة لتقديم الدعم بالمجالات الإنسانية والخدمية والتنموية.

وتطرق الوزير إلى مستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الوطنية جرّاء الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي في اليمن، وجهود الدولة لتحقيق السلام الشامل والدائم ودعم الدولة للجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والتوجه صوب التنمية الشاملة.. معربا عن تطلع اليمن إلى مضاعفة التدخلات التنموية الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتنمية، نظرا لتضاعف الاحتياجات خصوصا في المجال الإنساني.

وأكد على ضرورة تعزيز العمل المشترك لحشد الدعم اللازم بالقطاعين التنموي والإنساني من أجل المساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الريفي.. مشددا على ضرورة التركيز على مجال التعليم الفني والتدريب المهني للمساعدة في تأهيل الشباب ورفد سوق العمل بكوادر شبابية مؤهلة.

من جانبه أكد مدير الوكالة الألمانية للتنمية، الحرص على استيعاب الملاحظات المقدمة من جانب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودراسة إمكانية تقديم الدعم من الجانب الألماني وفقا لبرامج وخطط الوكالة الألمانية للتنمية.

