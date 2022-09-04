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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، الهيئة العامة لحماية البيئة وفرعها في سقطرى بتعزيز الدور الرقابي وتواجدها المستمر في المنافذ البحرية والجوية للتعاون مع الجهات المختصة الأخرى واجراء الفحص والتفتيش لكل الصادرات والواردات من وإلى أرخبيل سقطرى، وتفعيل دورها لرفع الوعي البيئي في الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي.

توجيهات حكومية للمنافذ في سقطرى بعد محاولة تهريب بذور مهددة بالانقراض

وشدد الشرجبي على أهمية التكامل والتنسيق بين الهيئة ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لمكافحة التهريب والجرائم البيئية ومتابعة قضية التهريب التي تم ضبطها مؤخرًا في ميناء الجزيرة، والتي كانت تحمل عينة لـ ١١ نوعا من البذور المتوطنة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي، والتي تحظر القوانيين الاتفاقات الدولية والمحلية تصديرها والاتجار بها إلا ضمن أطر قانونية تضمن سلامة وبقاء النوع.

واكد على ضرورة رفع تقرير مفصل بما وصلت له التحقيقات وتحديد الجهات التي خططت ونظمت للعملية نظرا لمعايير التخزين والتغليف التي تشي بتخطيط وترتيب منظم ومتخصص.

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير الوكالة الألمانية للتنمية (جي آي زد) مارك شوماخر، تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين بشأن مشاريع وأنشطة الوكالة الألمانية في اليمن.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيلا الوزارة المهندسة وزيرة الشرماني، ومنصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في الوزارة أحمد الجاوي، التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين اليمن والوكالة، وتعزيز التعاون التنموي، خاصة وان المانيا كانت من أبرز الداعمين للعملية التنموية في اليمن خاصة بمجالات المياه والبيئة والصحة والتعليم الفني والمهني والتعليم العام، إضافة إلى التأكيد على حشد الموارد اللازمة لتقديم الدعم بالمجالات الإنسانية والخدمية والتنموية.

وتطرق الوزير إلى مستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الوطنية جرّاء الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي في اليمن، وجهود الدولة لتحقيق السلام الشامل والدائم ودعم الدولة للجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والتوجه صوب التنمية الشاملة.. معربا عن تطلع اليمن إلى مضاعفة التدخلات التنموية الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتنمية، نظرا لتضاعف الاحتياجات خصوصا في المجال الإنساني.

وأكد على ضرورة تعزيز العمل المشترك لحشد الدعم اللازم بالقطاعين التنموي والإنساني من أجل المساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الريفي.. مشددا على ضرورة التركيز على مجال التعليم الفني والتدريب المهني للمساعدة في تأهيل الشباب ورفد سوق العمل بكوادر شبابية مؤهلة.

من جانبه أكد مدير الوكالة الألمانية للتنمية، الحرص على استيعاب الملاحظات المقدمة من جانب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودراسة إمكانية تقديم الدعم من الجانب الألماني وفقا لبرامج وخطط الوكالة الألمانية للتنمية.

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، اليوم بمدينة المكلا، بالمدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي الذي قدم ايضاحات عن سير العمل الأمني ومدى تنفيذ الخطط الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار، والممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين، وضبط الخارجين عن النظام والقانون، وكذا ما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من إنجازات، والتي كان آخرها ضبط عصابة قامت بسرقة أحد فروع شركات الصرافة.

وأكد البحسني على أهمية الحفاظ على ما تحقق لمديريات الساحل من أمن واستقرار بعد تحريرها من فلول الشر والإرهاب، وبذل جهود أكبر لتعزيز مستوى الحالة الأمنية، مبديًا استعداد مجلس القيادة الرئاسي لدعم الخطط الأمنية كافة، بما يمكّن الأجهزة الأمنية من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وشدد على ضرورة إيلاء الضباط الشباب جل الرعاية والاهتمام، وتمكينهم من إدارة بعض المناصب القيادية، وتقديم لهم النصائح والإرشادات ومساندتهم في أداء مهامهم الوطنية والأمنية، حاثًا بالجلوس مع الضباط وصف الضباط والجنود والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم، والبحث عن معالجات وفقًا والامكانيات المتاحة لحلها.