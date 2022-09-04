شاهد فيديو : مدرسة البنات التي كستر الاضراب بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحية إجلال واحترام وتقدير لـ مديرة ثانوية الشهيد/ هيثم سالم حيدرة للبنات الاستاذة القديرة/ سامية عسكر ، وجميع افراد طاقمها التعليمي في مدينة صلاح الدين م/البريقة ، على مجهودهن الرائع في مواصلة العملية الدراسية ، وعدم إغلاق ابواب المدرسة في وجه الطالبات ، رغم الظروف المعيشية القاسية التي يكابدها المعلم ، الا انهن قدمن مصلحة الطالبات والعلم والتعليم على مصالحهن وعلى حساب أُسرهن ، فبمثل هؤلاء المعلمات تُبْنى وتنهض الأمم ..

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