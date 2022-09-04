تعز.. الجيش يعلن التصدي لـ 5 عمليات هجومية ومحاولات تسلل شنتها مليشيا الحوثي شمال وغرب المدينة

أعلن الجيش الوطني، الأحد، التصدي لخمس عمليات هجومية ومحاولات تسلل شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، الليلة الماضية، على مواقعها بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، في خروقات مستمرة للهدنة الأممية.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت "لثلاث عمليات هجومية ومحاولتي تسلل تركزت في جبهات ميلات، وجبل هان ،حذران غربا ومعسكر الدفاع الجوي شمالا".



وأوضح بيان الجيش أن المليشيا الحوثية استخدمت في عملياتها الهجومية، سلاح الطيران المُسيّر والقصف المدفعي ومختلف أنواع الأسلحة، فضلاً عن عمليات القنص.



وحسب البيان فإن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي فضلا عن تعرضها لخسائر مادية في العتاد، فيما أصيب جنديين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



وكان الجيش الوطني بمحور تعز، أعلن أمس السبت، إحباط ثلاث محاولات تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات متفرقة بالمدينة.



ومنذ الأحد الماضي تهاجم مليشيا الحوثي الإرهابية مواقع قوات الجيش الوطني في الجبهات الغربية يصاحب ذلك قصفاً مكثفاً على المناطق الآهلة بالسكان، في مسعى منها لإحداث اختراق ميداني إلى خط الضباب الاستراتيجي وخنق المدينة بحصار كامل من كل الاتجاهات.

