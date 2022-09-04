بعد ساعة من ارتكاب الجريمة.. شرطة تعز تضبط مسلح قتل شقيقه

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز، السبت، من ضبط متهم بقتل شقيقه؛ بعد ساعة من ارتكابه الجريمة.

وقال مركز الإعلام الأمني "إن شرطة محافظة تعز تمكنت من ضبط المدعو ( هـ. ع. ن) والمتهم بقتل شقيقه المجني عليه (م. ع. ن) في سوق المتحدين، في غضون ساعة من ارتكاب الجريمة".

وأوضح المركز، أنه وفور تلقي الأجهزة الأمنية البلاغ تم تعقب الجاني وضبطه وايداعه الحجز.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل اجراءات جمع الاستدلالات للتعرف على ملابسات الجريمة واستكمال ملف القضية لإحالتها الى الجهات المختصة.