عدن.. الصحة تتسلم 31 طناً من المستلزمات الطبية مقدمة من السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، السبت، استلام 31 طناً من المستلزمات الطبية المتنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، إن هذا الدعم سيسهم في دعم المرافق الصحية المختلفة التي ستشملها خطة التوزيع الوزارية فيما سيوجه جزء من هذا الدعم إلى مركز نبض الحياة لجراحة القلب في المكلا.



من جانبه أكد مدير مكتب مركز الملك سلمان بعدن صالح الذيباني، أن هذه الشحنة تأتي في إطار برنامج الدعم الصحي لوزارة الصحة المقدم من مركز الملك سلمان والذي سيتولى البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة توزيعه على المحافظات المستفيدة منه.



إلى ذلك استعرض وزير الصحة مع مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري خطة البرنامج المكرسة لتوزيع أسطوانات الأوكسجين وفقاً للاحتياجات.



وشدد على ضرورة أن تعطى الأولوية في التوزيع إلى مصانع الأوكسجين التي تم إنشاؤها مؤخرا بتمويل من البنك الإسلامي في عدد من المحافظات.



كما اطلع الوزير بحيبح، على خطة وآليات توزيع الأدوية الخاصة بزارعي الاعضاء والانسولين، مشدداً على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة والميسرة للعمل والضامنة حصول المرضى المحتاجين على حصتهم من أدوية الأمراض المزمنة بيسر وسهولة.



