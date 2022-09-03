الجيش اليمني يعلن التصدي لهجوم ومحاولات تسلل ضمن 263 خرقا حوثيا للهدنة خلال 72 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني السبت، تصدي قواته لعملية هجومية ومحاولات تسلل لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضمن 263 خرقاً للهدنة الأممية خلال 72 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، "تصدّت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية لعملية هجومية ومحاولات تسلل ضمن 263 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال 72 ساعة الماضية (الأربعاء 31 أغسطس- الجمعة 2 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب.



وأضاف، أن الخروقات توزّعت بين 63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و53 خرقاً في جبهات محور تعز و49 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و46 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و31 خرقاً غرب محافظة حجة، و17 خرقاً شمال وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع.



وتابع، "يوم الأربعاء الساعة 21:30 تصدّت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية لعملية هجومية شنّتها مليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة والخفيفة ومصحوبة بقصف مدفعي كثيف على مواقع الجيش في الجبهة الشرقية لمدينة تعز".



وفي أوقات متفرقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، أحبطت أبطال الجيش محاولتي تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب، وأخرى باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الضباب غرب تعز، وفق المصدر.



وأشار إلى أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى عمليات حشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي ولوجستيات أخرى إلى مختلف الجبهات وبشكل غير مسبوق.



وأفاد أنه ضمن التعزيزات التي دفعت بها المليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين نحو 28 طقماً محمّلة بالأفراد والعتاد إلى الجبهات الغربية لمحافظة مارب، وأكثر من 20 سيارة محمّلة بالأفراد والعتاد إلى جبهات مدينة تعز. كما دفعت بتعزيزات بشرية كثيفة إلى جبهات محافظة حجّة وخصوصاً إلى جبهات بني حسن.



وذكر المركز الإعلامي، أن ذلك تزامن مع نشاط غير مسبوق للمليشيا الحوثية في أعمال شق الطرقات الفرعية وحفر الخنادق والممرات الأرضية، وكذا نشر الطيران الاستطلاعي المسيّرة في مختلف الجبهات.



وبين أنه نتج عن الخروقات الحوثية استشهاد أحد أبطال الجيش وجرح 11 آخرين في أوقات متفرقة خلال الفترة المذكورة.

