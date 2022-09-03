شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يثمن مساندة اللواء 39 لمهام عملية سهام الشرق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اطلع الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، على أوضاع اللواء 39 مدرع، خلال استقباله العميد عبدالله سعيد المداري قائد اللواء في مكتبه بالعاصمة عدن، اليوم السبت.

واستعرض المداري تشكيلات اللواء 39 مدرع وكتائبه، ومسرح علمياته في نطاق محافظة أبين، وجهوده في إسناد عملية سهام الشرق العسكرية للقوات المُسلحة الجنوبية لتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية.

وثمن الرئيس الزُبيدي روح المسؤولية لدى قيادة اللواء 39 وأفرادها، ومبادرتها في دعم القوات المُسلحة الجنوبية، بما عكس الحس الوطني للواء وقيادته.

وطالب اللواء 39 مدرع بالحفاظ على مستويات الجاهزية، متعهدا بتوفير الدعم اللازم في الفترة المقبلة لأداء مهامه الوطنية.

وأثنى العميد المداري على اهتمام الرئيس الزُبيدي بأوضاع اللواء، ودعمه ومساندته لقيادة اللواء للاضطلاع بمهامها ومسؤوليتها الوطنية في حفظ وأمن واستقرار الجنوب.