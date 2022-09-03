شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يلتقي العميد أبو مشعل الكازمي وعددا من القيادات الأمنية بمحافظة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن|خاص

السبت، الموافق 3 سبتمبر 2022

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في مكتبه بالقصر الرئاسي، اليوم السبت، مدير أمن محافظة أبين، العميد علي ناصر الذيب باعزب "أبو مشعل الكازمي"، وعددا من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره اللواء الركن علي البيشي قائد القوات البرية الجنوبية، والعميد مختار النوبي قائد محور أبين، والعميد عبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني قطاع الدلتا، رحّب الرئيس الزُبيدي بالعميد أبو مشعل الكازمي، وجميع القيادات الأمنية بمحافظة أبين، مثنيا على دورهم الفاعل في دعم ومساندة عملية سهام الشرق التي تنفذها وحدات عسكرية من القوات المُسلحة الجنوبية لتطهير محافظة أبين من العناصر الإرهابية.

وأكد الرئيس الزُبيدي أن ما شهدته مدينة شقرة خلال الأيام القليلة الماضية يؤسس لمرحلة جديدة من التصالح والتسامح الجنوبي، ووجه ضربة قاصمة للأبواق التي تحاول نفث سموم الفرقة، وإذكاء الفتنة بين أبناء الوطن الجنوبي، بهدف حرفهم عن هدفهم الرئيس المتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة.

وجدد الرئيس الزُبيدي التأكيد على أن لأبين حضورها وثقلها ومكانتها السياسية، والعسكرية، كما أنها تُمثل خاصرة الجنوب وبعده الجغرافي، وسلة غذائه، منوها بأن ما قدمه أبناء أبين من تضحيات ونضالات في سفر الثورة الجنوبية التحررية، كانت ولازالت محل تقدير وعرفان كل أبناء الجنوب.

وشدد الرئيس الزُبيدي على أهمية تكثيف الجهود والعمل على إزالة أسباب التوتر التي شهدتها محافظة أبين خلال المرحلة الماضية، وجبر الضرر بما يضمن تهدئة النفوس، ويخلق حالة من التعاضد والتكاتف، ويفتح صفحة جديدة تكون مصلحة الجنوب فيها فوق كل المصالح والاعتبارات.

واستمع الرئيس الزُبيدي بعدها، من العميد أبو مشعل الكازمي إلى شرحٍ مفصلٍ عن الأوضاع الأمنية في محافظة أبين، وأبرز الصعوبات التي تواجهها الأمنية، وفي مقدمتعا ضعف موازنة التشغيل، والتسليح، مؤكدا استعداده للعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الأمني في محافظة أبين، وتقديم كافة أوجه الدعم للأجهزة الأمنية في المحافظة بما يمكّنها من القيام بمهامها بالمستوى المطلوب.

ودعا الرئيس الزُبيدي قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة لتكثيف جهودها، ورفع درجة التنسيق العملياتي بينها، بما يعزز حالة الأمن والاستقرار ويحفظ السكينة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب العميد أبو مشعل الكازمي عن خالص شكره وتقديره للرئيس للزُبيدي على حفاوة الاستقبال، مثمنا جهوده الرامية لتعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية، مؤكدا أن أبناء أبين كانوا ومازالوا ثابتين على مبدأ التحرير والاستقلال، وعلى استعداد لتقديم المزيد من التضحيات للملمة الصف الجنوبي وحفظ أمن واستقرار محافظتهم.