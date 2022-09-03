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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم البرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، 31 طنًا من المستلزمات الطبية المتنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وزارة الصحة تتسلم 31 طنًا من المستلزمات الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

وثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الدعم السخي والمتواصل الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في بلادنا..مؤكدًا ان الدعم سيسهم في دعم المرافق الصحية المختلفة التي ستشملها خطة التوزيع الوزارية فيما سيوجه جزء من هذا الدعم إلى مركز نبض الحياة لجراحة القلب في المكلا.

من جانبه أكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني، أن تسليم هذه الشحنة يأتي في إطار برنامج الدعم الصحي لوزارة الصحة المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي سيتولى البرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة توزيعه على المحافظات المستفيدة منه.

إلى ذلك استعرض وزير الصحة العامة والسكان، مع مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري خطة البرنامج المكرسة لتوزيع اسطوانات الأوكسجين وفقًا للاحتياجات..مشددًا على ضرورة ان تعطى الأولوية في التوزيع إلى مصانع الأوكسجين التي تم إنشاؤها مؤخرا بتمويل من البنك الإسلامي في عدد من المحافظات.

كما اطلع الوزير بحيبح، على خطة وآليات توزيع الأدوية الخاصة بزارعي الاعضاء والانسولين..مشددًا على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة والميسرة للعمل والضامنة حصول المرضى المحتاجين على حصتهم من أدوية الأمراض المزمنة بيسر وسهولة.

على صعيد آخر، اكد وزير الصحة العامة والسكان، في ختام فعاليات ورشة العمل الخاصة بمسح الموارد والخدمات والكوادر الصحية في المرافق الصحية، على اهمية نظام المعلومات في مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة.. مشيرًا إلى أن نظام المعلومات يعد أحد الأهداف الاستراتيجية والمحورية في النظام الصحي.. لافتًا إلى أهمية العمل على إنشاء قاعدة بيانات حديثة وواقعية ودقيقة يعتمد عليها في التخطيط للمشاريع والبرامج الصحية المختلفة.



بدأت بمدينة الحوطة محافظة لحج، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الامداد الدوائي الطبي والتي ينظمها البرنامج الوطني للامداد الدوائي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفيذ منظمة جون سنو ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي (صحتي اولا).

وتهدف على مدى ثلاثة ايام، اكساب 15 مشاركًا من مديريات المسيمير وتبن والمقاطرة، ومديرية زنجبار بمحافظة ابين، عددًا من المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المتصلة حول تخزين الأدوية الطبية واليات الإمداد الدوائي ومكافحة الحرائق وإدارة النفايات الطبية.

وحث مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة سعاد الميسري، المشاركين على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مفردات الدورة والعمل على نقل المعارف والمفاهيم إلى زملائهم في المرافق الصحية المختلفة.

اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود ضباط وصف وافراد الاجهزة الامنية بوادي وصحراء حضرموت في حفظ الامن والاستقرار وأمن المواطنين وسلامتهم.

وحيا وزير الداخلية، خلال اتصالًا هاتفيًا بمدير عام الشرطة بحضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، الضباط والصف والأفراد الذين قاموا بسرعة تعقب وإلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل أحد افراد الشرطة بوادي حضرموت والصحراء..مشددًا على مضاعفة جميع الوحدات الأمنية الجهود بما يحقق الأمن والاستقرار في جميع مديريات الوادي والصحراء.

كما اطلع وزير الداخلية، على سير عمل الأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء..منوها إلى أن التنسيق في تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية بالمحافظات وقيادة السيطرة بالوزارة ساهم في ضبط المطلوبين أمنيًا ومتابعة جميع القضايا التي من شأنها تعزيز أمن المجتمع ومكافحة الظواهر الدخيلة عليه.

من جانبه، اكد مدير عام الشرطة بحضرموت الوادي والصحراء، أن الاجهزة الامنية في حالة استعداد دائم للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.