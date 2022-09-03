شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية في إدارة الإمداد الدوائي الطبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة الحوطة محافظة لحج، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الامداد الدوائي الطبي والتي ينظمها البرنامج الوطني للامداد الدوائي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفيذ منظمة جون سنو ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي (صحتي اولا).

بدء دورة تدريبية في إدارة الإمداد الدوائي الطبي

وتهدف على مدى ثلاثة ايام، اكساب 15 مشاركًا من مديريات المسيمير وتبن والمقاطرة، ومديرية زنجبار بمحافظة ابين، عددًا من المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المتصلة حول تخزين الأدوية الطبية واليات الإمداد الدوائي ومكافحة الحرائق وإدارة النفايات الطبية.

وحث مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة سعاد الميسري، المشاركين على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مفردات الدورة والعمل على نقل المعارف والمفاهيم إلى زملائهم في المرافق الصحية المختلفة.



وفي سياق منفصل اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود ضباط وصف وافراد الاجهزة الامنية بوادي وصحراء حضرموت في حفظ الامن والاستقرار وأمن المواطنين وسلامتهم.

وحيا وزير الداخلية، خلال اتصالًا هاتفيًا بمدير عام الشرطة بحضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، الضباط والصف والأفراد الذين قاموا بسرعة تعقب وإلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل أحد افراد الشرطة بوادي حضرموت والصحراء..مشددًا على مضاعفة جميع الوحدات الأمنية الجهود بما يحقق الأمن والاستقرار في جميع مديريات الوادي والصحراء.

كما اطلع وزير الداخلية، على سير عمل الأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء..منوها إلى أن التنسيق في تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية بالمحافظات وقيادة السيطرة بالوزارة ساهم في ضبط المطلوبين أمنيًا ومتابعة جميع القضايا التي من شأنها تعزيز أمن المجتمع ومكافحة الظواهر الدخيلة عليه.

من جانبه، اكد مدير عام الشرطة بحضرموت الوادي والصحراء، أن الاجهزة الامنية في حالة استعداد دائم للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدها الفاضل المناضل عبدالعزيز صالح الزوبة، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

ونوه رئيس الوزراء بمناقب الفقيد وادواره النضالية إلى جانب رفاقه من ابطال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وتفانيه في خدمة الوطن والمجتمع.. معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لجميع أسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم..سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ورفاقه وجميع محبيه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

بارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الجزائر، بعد أدائه الفني والكروي الرائع، الذي استحق عليه بجدارة هذا التاهل.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجراها رئيس الوزراء، مع وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومدرب المنتخب الوطني للناشئين محمد البعداني، ورئيس البعثة حسن عبدربه، ومدير المنتخب احمد الحسني، وعدد من أعضاء البعثة واللاعبين.

وهنّأ رئيس الوزراء الجهاز الفني الوطني لمنتخب الناشئين واللاعبين فردًا فردًا بهذا الأداء الرائع والمشرف للكرة اليمنية.. منوها بالمستوى الفني والكروي الذي قدمه منتخب الناشئين خلال المباريات وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن شكره وتقديره لرئيس ومدرب وأعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين واللاعبين واتحاد كرة القدم، على صناعة الفرحة في أوساط جميع أبناء الشعب اليمني بهذا الانتصار، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والأداء المتميز.

ونقل رئيس الوزراء، تهاني رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى إدارة ولاعبي المنتخب بمناسبة هذا التأهل.. مؤكدا الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لمنتخب الناشئين لتحقيق بطولة كاس العرب للناشئين 2022م.. معربا عن فخر واعتزاز جميع اليمنيين بنجومهم وابطالهم الناشئين الذين لم يخيبوا أملهم وقدموا أداء عكس قدراتهم العالية لتحقيق الغايات والطموحات مهما كانت الظروف والتحديات.