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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كَرم محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي،، مكتب المجلس النرويجي للاجئين بالعاصمة المؤقتة عدن، بالدروع التذكارية والشهادات التقديرية، تقديرًا لجهودهم في المشاريع التنموية الإنسانية في المحافظة.

اللواء الركن أحمد تُركي يكرم مكتب المجلس النرويجي للاجئين بالعاصمة المؤقتة عدن

وأشار المحافظ تُركي، إلى أن تدخُّلات المجلس النرويجي للاجئين بمحافظة لحج، تتصدر المشهد الإنساني في مختلف المجالات الحيوية..مشيرًا إلى أهمية توسيع التدخلات في مختلف المجالات.

إلى ذلك بحث المحافظ، مع فريق منظمة " صُنَّاع النَّهضَة "، تعزيز مدى تنفيذ المشروعات الإنمائية من المنظمة بمديريات المحافظة، ولا سيما في قطاع الزراعة والري.



وفي سياق منفصل تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها في تعز مهددة بنسف الهدنة الأممية، وعرقلة محادثات عمان الساعية لإيجاد حل واقعي يخرج المدينة من الحصار الطويل المفروض عليها. وأسفرت الهجمات العنيفة على مدينة الضباب عن عشرات القتلى والجرحى. وتهدف الميليشيا الموالية لإيران إلى غلق شريان رئيسي يصل تعز المحاصرة منذ 7 سنوات بعدن.





ودفعت الميليشيا الإرهابية بتعزيزات عسكرية كبيرة ضمنها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ودروع ثقيلة إلى جبهة تعز، ما يهدد بانهيار الهدنة الأممية ويقوض جهود التهدئة، والانتقال نحو توسيع وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر مطلعة، إن ميليشيا الحوثي عملت على إنشاء خط عسكري من إب نحو تعز، سعيًا لتفجير الوضع في المدينة المحاصرة. وأشارت المصادر، إلى أن القوات الموالية للحوثيين عززت انتشارها في الجبهات الغربية كالضباب، وجبل حبشي، ومقبنة، وغراب". وكذا في جبهات الأربعين والدفاع الجوي شمالًا، وكلابة وصالة والحوبان شرقًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم" أمس الثلاثاء.

وخلفت الاشتباكات الأخطر في تعز 23 قتيلًا حوثيًا، و10 جنود من القوات الحكومية.

وكثفت الميليشيا الحوثية، هجومها على مواقع في جبهة الضباب التي تضم الشريان الرئيس الوحيد أمام حركة السكان والمسافرين من مدينة تعز إلى خارج المدينة، ونجح الجيش اليمني في إفشال محاولة حوثية للتقدم نحو الطريق الرئيسية المتجهة نحو منطقة التربة ومنها إلى لحج وعدن.

وردًا على التصعيد الحوثي، علقت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمان بهدف تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت اللجنة في بيان، أن التعليق نتيجة قيام الميليشيات الحوثية بشن اعتداء عسكري واسع في محافظة تعز نتج عنه عشرات القتلى والجرحى.



وقالت اللجنة، إن تعليقها لمشاركتها سيستمر حتى "إشعار آخر"، مطالبة اللجنة الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص لليمن هانس غروندبرغ للاضطلاع بواجباته تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، وأن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية.

من جهته، أكد رئيس لجنة التفاوض الحكومية في مشاورات تعز، عبدالكريم شيبان، أن التصعيد العسكري الأخير للحوثيين بجبهة الضباب، ينسف ادعاءات الميليشيا بحرصها على رفع الحصار عن المدينة التي تعاني تبعات إغلاق الطرقات الرئيسية منذ 7 سنوات، وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن "هذا الانكشاف ليس بجديد، فالتنصل من الالتزامات وتقويضها سمة بارزة في سلوكها منذ زمن طويل"، ودعا شيبان، المبعوث الأممي إلى "إدانة هذه الهجمات، وإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ بنود الهدنة".

العميد الركن صادق دويد

كما وصف المتحدث الرسمي للمقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد، تصعيد ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، بأنه تنصل من التزامها برفع الحصار عن مركز المحافظة، وتهديد لهدنة شاملة في اليمن أعلنت عنها الأمم المتحدة مطلع أبريل (نيسان) الماضي.