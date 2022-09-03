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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود ضباط وصف وافراد الاجهزة الامنية بوادي وصحراء حضرموت في حفظ الامن والاستقرار وأمن المواطنين وسلامتهم.

وزير الداخلية يُشيد بجهود الاجهزة الامنية بوادي وصحراء حضرموت

وحيا وزير الداخلية، خلال اتصالًا هاتفيًا بمدير عام الشرطة بحضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، الضباط والصف والأفراد الذين قاموا بسرعة تعقب وإلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل أحد افراد الشرطة بوادي حضرموت والصحراء..مشددًا على مضاعفة جميع الوحدات الأمنية الجهود بما يحقق الأمن والاستقرار في جميع مديريات الوادي والصحراء.

كما اطلع وزير الداخلية، على سير عمل الأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء..منوها إلى أن التنسيق في تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية بالمحافظات وقيادة السيطرة بالوزارة ساهم في ضبط المطلوبين أمنيًا ومتابعة جميع القضايا التي من شأنها تعزيز أمن المجتمع ومكافحة الظواهر الدخيلة عليه.

من جانبه، اكد مدير عام الشرطة بحضرموت الوادي والصحراء، أن الاجهزة الامنية في حالة استعداد دائم للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.

اعتمد المجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في إجتماعه الدوري السنوي الثاني الذي عقده اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور المندوب الدائم لبلادنا السفير عبد الله السعدي وثيقتي البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن للأعوام 2023 -2024م.

وخلال الإجتماع، شدد السفير السعدي على أهمية التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية في مراحل التخطيط والاعداد والتنفيذ للبرامج لضمان الشمولية والفاعلية.. مؤكدا على ضرورة تضمين الجانب التنموي في كل التدخلات الإنسانية في اليمن عبر تعزيز قدرات الصمود وبناء القدرات وإعادة تأهيل الخدمات والمؤسسات الوطنية لضمان نجاح خطط التعافي المبكر وإعادة الاعمار.

وأشار إلى ان تبني وثيقتي البرنامج القطري يأتي للمرة الأولى بعد ان تم تمديد البرنامج القديم لأكثر من مره في الأعوام السابقة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا الناجمة عن انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني وتطلعات أبناء الشعب اليمني.

ودعا السفير السعدي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى التنسيق بشكل اكبر مع الحكومة اليمنية لضمان توحيد وفعالية الأداء.. مؤكدًا استعداد الحكومة اليمنية لتقديم كل الدعم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك أساسي لتحقيق اهداف التنمية المنشودة، مثمنًا في الوقت نفسه الدعم المقدم من قبل الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الدوليين لليمن في هذه الظروف الصعبة.

شاركت اليمن في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (110) على المستوى الوزاري، والذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة على مدى 4 أيام واختتمت أعماله اليوم، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.

وتطرقت الجلسة الافتتاحية الأولى باليوم الختامي للاجتماع، برئاسة سفير المملكة المغربية في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد التازي، إلى عدد من الكلمات إلى جانب مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس الدول العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا اعتماد جدول أعمال الدورة (١١٠) للمجلس ومناقشة بنوده واعتماد القرارات.

كما تمحورت أهم بنود مشروع جدول الأعمال، حول تقرير الأمين العام ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (109) و(110)، وكذا تقرير حول متابعـة تنفيـذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصــادية والاجتماعيـة والتحضير للقمـة فـي دورتهـا الخامسـة في (الجمهوريـة الإسلامية الموريتانية عام 2023).

وتم التطرق أيضا، إلى برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية وإشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، إلى جانب اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإنشاء وتمويل المركز العربي للآثار والتراث الحضاري بمدينة تيبازة في الجزائر والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية والتنمية المستدامة.