الضالع: وفاة امرأتين غرقاً بسد مائي في الأزارق

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت امرأتان، الجمعة، غرقاً في سد مائي بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن امرأتين توفتا غرقاً في سد المخزوج الواقع في منطقة الحقل بمديرية الأزارق.



وأضافت المصادر أن الضحيتان كانتا تقومان بتعبئة الماء، وسقطت الأولى فيما تدخلت الثانية لإنقاذها لكنها سقطت إلى جوارها ولقيا حتفهما على الفور.



وشهد السد عدة حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية بسبب انكشافه وافتقاره للحواجز.



وخلال الأسابيع الماضية توفي العشرات في حوادث مماثلة في عدد من المحافظات اليمنية جراء ارتفاع منسوب المياه وانعدام أدوات السلامة.

