شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم خدماته الطبية لـ 352 مستفيدا في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 352 مستفيدا خلال شهر يوليو الفائت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم خدماته الطبية لـ 352 مستفيدا في يوليو

وقُدم خلال المشروع 695 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 66 % ونسبة الإناث 34%، بينما شكلت نسبة النازحين 3 % والمقيمين 97 % من إجمالي المستفيدين.

فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 186 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 166 مريضا.

شاركت اليمن في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (110) على المستوى الوزاري، والذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة على مدى 4 أيام واختتمت أعماله اليوم، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.

اليوم الختامي للاجتماع،

وتطرقت الجلسة الافتتاحية الأولى باليوم الختامي للاجتماع، برئاسة سفير المملكة المغربية في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد التازي، إلى عدد من الكلمات إلى جانب مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس الدول العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا اعتماد جدول أعمال الدورة (١١٠) للمجلس ومناقشة بنوده واعتماد القرارات.

كما تمحورت أهم بنود مشروع جدول الأعمال، حول تقرير الأمين العام ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (109) و(110)، وكذا تقرير حول متابعـة تنفيـذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصــادية والاجتماعيـة والتحضير للقمـة فـي دورتهـا الخامسـة في (الجمهوريـة الإسلامية الموريتانية عام 2023).

التجارة للدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

وتم التطرق أيضا، إلى برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية وإشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، إلى جانب اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإنشاء وتمويل المركز العربي للآثار والتراث الحضاري بمدينة تيبازة في الجزائر والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية والتنمية المستدامة.

شددت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في إجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة ناصر، على ضرورة رفع وتعزيز اليقظة والحس الأمني لدى كافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية وبما يمكنها من مواجهة التحديات الإرهابية الماثلة بكل عزم وقوة.

وعبرت اللجنة عن إدانتها وإستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي الجبان والغادر الذي استهدف مساء أمس في منطقة الكرموم بمديرية نصاب كل من قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة النقيب ابوبكر سالم الديولي ومرافقه الجندي عبدالله علي الديولي وأدى إلى استشهادهما، معربة عن خالص تعازيها في هذا المصاب الجلل ولأسرتي وذوي الشهيدان.

أختتمت جمعية أطفال عدن للتوحد، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي (زوم) حول مقياس الذكاء "ستانفورد بينيه".

وأستهدفت الدورة التي استمرت أربعة أيام وألقتها استاذة التربية الخاصة بجامعة دمنهور في جمهورية مصر العربية شيماء الشاذلي، العاملين بقسم المقاييس التشخيصية بجمعية أطفال عدن للتوحد، ومدرسة التحدي النموذجية.

وفي ختام الدورة التي حضرها مدير ادارة التربية الشاملة بمكتب التربية عدن وديعة محفوظ، ورئيسة قسم التربية الشاملة ضياء محمد، أكدت رئيسة جمعية أطفال عدن للتوحد عبير اليوسفي، أهمية الدورة في عمل نقلة نوعية في تطوير المقاييس المستخدمة بالجمعية، والعمل على الجانب التشخيصي للأطفال من أجل وضع الخطط التربوية لهم واحلالهم في البيئة التي تتناسب مع قدراتهم الفردية في المجال التعليمي.