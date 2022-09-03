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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدها الفاضل المناضل عبدالعزيز صالح الزوبة، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

معين عبدالملك يعزي بوفاة المناضل عبدالعزيز الزوبة

ونوه رئيس الوزراء بمناقب الفقيد وادواره النضالية إلى جانب رفاقه من ابطال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وتفانيه في خدمة الوطن والمجتمع.. معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لجميع أسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم..سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ورفاقه وجميع محبيه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي سياق منفصل بارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تأهل المنتخب الوطني للناشئين كأس العرب المقامة حاليًا في الجزائر، بعد أدائه الفني والكروي الرائع، الذي استحق عليه بجدارة هذا التاهل.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجراها رئيس الوزراء، مع وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومدرب المنتخب الوطني للناشئين محمد البعداني، ورئيس البعثة حسن عبدربه، ومدير المنتخب خالد الحسني، وعدد من أعضاء البعثة واللاعبين.

وهنّأ رئيس الوزراء الجهاز الفني الوطني لمنتخب الناشئين واللاعبين فردًا فردًا بهذا الأداء الرائع والمشرف للكرة اليمنية.. منوها بالمستوى الفني والكروي الذي قدمه منتخب الناشئين خلال المباريات وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن شكره وتقديره لرئيس ومدرب وأعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين واللاعبين واتحاد كرة القدم، على صناعة الفرحة في أوساط جميع أبناء الشعب اليمني بهذا الانتصار، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والأداء المتميز.

ونقل رئيس الوزراء، تهاني رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى إدارة ولاعبي المنتخب بمناسبة هذا التأهل.. مؤكدا الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لمنتخب الناشئين لتحقيق بطولة كاس العرب للناشئين 2022م.. معربا عن فخر واعتزاز جميع اليمنيين بنجومهم وابطالهم الناشئين الذين لم يخيبوا أملهم وقدموا أداء عكس قدراتهم العالية لتحقيق الغايات والطموحات مهما كانت الظروف والتحديات.

قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 352 مستفيدا خلال شهر يوليو الفائت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقُدم خلال المشروع 695 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 66 % ونسبة الإناث 34%، بينما شكلت نسبة النازحين 3 % والمقيمين 97 % من إجمالي المستفيدين.

فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 186 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 166 مريضا.

وناقش القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وكلاء ومدراء مكاتب شركات نقل الركاب المحلية والدولية في العاصمة المؤقتة عدن، آلية ترتيب وتنظيم تسيير الرحلات الدولية عبر منفذ الوديعة البري، لتقليل الازدحام في المنفذ.

ووجه القائم بأعمال رئيس الهيئة، بتشكيل لجنة من الهيئة ومكاتب النقل لترتيب جدول محدد لتسيير رحلات مكاتب الشركات بواقع ٤٠ رحلة باليوم، تتوزع على المكاتب حسب توقيت مختلف بكل رحلة لمنع حدوث اي ازدحام مستقبلا.. مشددًا على ضرورة نقل مقرات المكاتب الرئيسية للشركات إلى العاصمة المؤقتة عدن، كونها المقر الرسمي لمؤسسات الدولة والحكومة الشرعية للبلاد.

ناقشت مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة الدكتورة سعاد الميسري، اليوم، مع فريق من وحدة التخطيط والرصد والتقييم بمنظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة كريستين كول، مستوى الدعم المقدم لوزارة الصحة العامة والسكان.

واستعرض اللقاء الجوانب التقنية والفنية للتقييم الفني لتحديد احتياجات وزارة الصحة من الأدوية المتنوعة والأجهزة والمعدات الطبية المختلفة.