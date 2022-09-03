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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تأهل المنتخب الوطني للناشئين كأس العرب المقامة حاليًا في الجزائر، بعد أدائه الفني والكروي الرائع، الذي استحق عليه بجدارة هذا التاهل.

رئيس الوزراء يبارك تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب للناشئين

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجراها رئيس الوزراء، مع وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومدرب المنتخب الوطني للناشئين محمد البعداني، ورئيس البعثة حسن عبدربه، ومدير المنتخب خالد الحسني، وعدد من أعضاء البعثة واللاعبين.

وهنّأ رئيس الوزراء الجهاز الفني الوطني لمنتخب الناشئين واللاعبين فردًا فردًا بهذا الأداء الرائع والمشرف للكرة اليمنية.. منوها بالمستوى الفني والكروي الذي قدمه منتخب الناشئين خلال المباريات وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن شكره وتقديره لرئيس ومدرب وأعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين واللاعبين واتحاد كرة القدم، على صناعة الفرحة في أوساط جميع أبناء الشعب اليمني بهذا الانتصار، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والأداء المتميز.

ونقل رئيس الوزراء، تهاني رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى إدارة ولاعبي المنتخب بمناسبة هذا التأهل.. مؤكدا الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لمنتخب الناشئين لتحقيق بطولة كاس العرب للناشئين 2022م.. معربا عن فخر واعتزاز جميع اليمنيين بنجومهم وابطالهم الناشئين الذين لم يخيبوا أملهم وقدموا أداء عكس قدراتهم العالية لتحقيق الغايات والطموحات مهما كانت الظروف والتحديات.



تأهل منتخبنا الوطني تحت 17 عاما لنصف نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022، بعد فوزه على المنتخب السوداني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء امس في ملعب مستغانم بمدينة وهران الجزائرية.

وسجل لمنتخبنا هدفه الأول بالدقيقة 24 من الشوط الأول من ضربة جزاء نفذها باتقان انور حسين الطريقي.

وشهد الشوط الثاني هجمات متبادلة بين المنتخبين، وفشل المنتخب السوداني في تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدف نظيف..

ويواجه منتخبنا في المربع الذهبي الفائز من مباراة مصر والمغرب في المباراة التي ستقام غدا الجمعة.

وكان المنتخب الجزائري تأهل لنصف نهائي بعد فوزه على تونس بركات الترجيح بنتيحة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



كرّمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المنتخب اليمني للمبارزة، الحائز على المركز الثاني (فرقي) في بطولة غرب آسيا للمبارزة للفئات السنية لأقل من 20 عامًا والتي استضافها العاصمة الأردنية عمّان.

و أشاد وكيلا الوزارة محسن بيبك، وخالد الخليفي، بالإنجاز الذي حققه أبطال لعبة المبارزة للفئات السنية، والذي يُعد امتدادًا للنجاحات التي حققها أبطال الرياضة اليمنية مؤخرًا في الكثير من الفعاليات والمسابقات العربية والدولية.. مؤكدين حرص الوزارة الدائم على دعم نجوم الرياضة والمنتخبات المبرزة.

فيما، أشار أمين عام اتحاد المبارزة ورئيس البعثة سمير بادي، إلى أن هذا التكريم يشكل دافعًا لهؤلاء الأبطال الصغار لتحقيق المزيد من النجاحات..مؤكدًا إن الرياضة ستبقى مساحة للفرح لدى كافة ابناء الشعب اليمني.

وشارك منتخب المبارزة للفئات السنية في بطولة غرب أسيا بـ اللاعبين: (أحمد ياسين نعمان، وأسامة سمير بادي، والحسن عبدالجبار السالمي، وسعد محمد سالم المدحجي، وغلا ممدوح بادحيدوح)، بمشاركة منتخبات (السعودية، وقطر، والإمارات، والأردن، لبنان، الكويت، عمان، العراق، فلسطين).

وحقق المنتخب المركز الثاني "فرقي"، والميداليات الفضية في سلاح (الآبية)، والثالث في سلاح (الفلورية)، فضلًا عن إحراز لاعبة منتخبنا "غلا ممدوح بادحيدوح"، لفضيتي مسابقة سلاح السابر (السلاح العربي).

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة بإعداد الحسابات الصحية الوطنية والتي نظمتها وحدة السياسات الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وهدفت الورشة على مدى أربعة أيام، اكساب 25 مشاركًا من عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بمعارف حول تنظيم عملية جمع البيانات للحسابات الصحية الوطنية وتعريف الإنفاق ومحاور الحسابات الصحية الوطنية وتقييم الأثر المالي على الإنفاق الصحي.

واكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، أهمية الحسابات الصحية الوطنية في تصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه الإنفاق الصحي وتقييمه.. مشيرًا إلى ضرورة العمل التكاملي والتشاركي مع شركاء القطاع الصحي والعمل على توفير المعلومات السليمة التي تعين صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة.