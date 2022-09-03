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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اليوم، مع كبير المستشارين في مكتب منظمة الصحة العالمية للاتصال والاعلام بالعاصمة المؤقتة عدن كيفن كوك، سبل تعزيز الدعم الانساني والدعم للقطاع الصحي في المحافظة.

وكيل مأرب يبحث مع مكتب منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز الدعم الانساني

وخلال اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ومنسق مشاريع منظمة الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور علي سارية، جرى استعراض احتياجات القطاع الصحي للدعم في جوانب التدريب والتأهيل، والتوعية المجتمعية والتثقيف الصحي، وتعزيز خدمات التحصين، والرفع من مستوى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية الأولية.

وثمن الوكيل الفاطمي اهمية تدخلات المنظمة العالمية..متطلعا ًالى زيارة حجم مستوى الدعم والتدخلات من قبل المنظمة لترتقي إلى مستوى حجم المنظمة وقدراتها اولا، ومستوى الاحتياجات الانسانية الكبيرة والمتصاعدة في المحافظة جراء الاعداد الكبيرة للنازحين بعدد يتجاوز مليوني نازح إلى جانب المجتمع المضيف وهو ما مثل تحديا كبيرا للقطاع الصحي الذي يعاني من تدني قدراته وبناه التحتية وامكاناته.

من جانبه أكد كيفن كوك، ان المنظمة ستعمل على التنسيق مع المنظمات الداعمة والجهات المانحة لحشد الموارد الممكنة لزيادة دعم لقطاع الصحة في مارب ورفع قدراته ومستوى الخدمات والبرامج الصحية.

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير الجهاز التنفيذي أفراح الزوبة، الاجراءات المتبعة لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.

كما ناقش اللقاء، آلية العمل المشتركة بين الوزارة والجهاز التنفيذي سعيًا للوصول لأقصى درجات الإستفادة من المنح الخارجية وتسريعها وتعزيز سبل التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة.

واكد السقطري، على أهمية الدور المناط بالجهاز التنفيذي في العمل على استعادة وتفعيل المنح والقروض السابقة من قبل المانحين والعمل بالشراكة مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية على تمويل المشاريع من خلال مجموعات المانحين والمنظمات الدولية والاستفادة من التمويلات والمنح بالطريقة الأمثل.

فيما استعرضت مدير الجهاز التنفيذي، جوانب الدعم الفني الممكنة من الجهاز التنفيذي،للوزارة وسبل التنسيق مع المنظمات الداعمة في تنفيذ مشاريع متعددة بالاصطياد السمكي والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وكذا العمل على توفير المناخ الملائم لإشراك القطاع الخاص في مجال الاستثمار.

شددت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في إجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة ناصر، على ضرورة رفع وتعزيز اليقظة والحس الأمني لدى كافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية وبما يمكنها من مواجهة التحديات الإرهابية الماثلة بكل عزم وقوة.

وعبرت اللجنة عن إدانتها وإستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي الجبان والغادر الذي استهدف مساء أمس في منطقة الكرموم بمديرية نصاب كل من قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة النقيب ابوبكر سالم الديولي ومرافقه الجندي عبدالله علي الديولي وأدى إلى استشهادهما، معربة عن خالص تعازيها في هذا المصاب الجلل ولأسرتي وذوي الشهيدان.

كرّمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المنتخب اليمني للمبارزة، الحائز على المركز الثاني (فرقي) في بطولة غرب آسيا للمبارزة للفئات السنية لأقل من 20 عامًا والتي استضافها العاصمة الأردنية عمّان.

و أشاد وكيلا الوزارة محسن بيبك، وخالد الخليفي، بالإنجاز الذي حققه أبطال لعبة المبارزة للفئات السنية، والذي يُعد امتدادًا للنجاحات التي حققها أبطال الرياضة اليمنية مؤخرًا في الكثير من الفعاليات والمسابقات العربية والدولية.. مؤكدين حرص الوزارة الدائم على دعم نجوم الرياضة والمنتخبات المبرزة.

فيما، أشار أمين عام اتحاد المبارزة ورئيس البعثة سمير بادي، إلى أن هذا التكريم يشكل دافعًا لهؤلاء الأبطال الصغار لتحقيق المزيد من النجاحات..مؤكدًا إن الرياضة ستبقى مساحة للفرح لدى كافة ابناء الشعب اليمني.

وشارك منتخب المبارزة للفئات السنية في بطولة غرب أسيا بـ اللاعبين: (أحمد ياسين نعمان، وأسامة سمير بادي، والحسن عبدالجبار السالمي، وسعد محمد سالم المدحجي، وغلا ممدوح بادحيدوح)، بمشاركة منتخبات (السعودية، وقطر، والإمارات، والأردن، لبنان، الكويت، عمان، العراق، فلسطين).

وحقق المنتخب المركز الثاني "فرقي"، والميداليات الفضية في سلاح (الآبية)، والثالث في سلاح (الفلورية)، فضلًا عن إحراز لاعبة منتخبنا "غلا ممدوح بادحيدوح"، لفضيتي مسابقة سلاح السابر (السلاح العربي).

