في حملة مداهمات واسعة.. الضالع: مليشيا الحوثي تخطف 20 شخصاً من قرية في دمت 

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 20 شخصاً في حملة اختطافات ومداهمات بحق مدنيين في قرى مديرية دمت بمحافظة الضالع (جنوب اليمن).



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت" إن ميلشيات الحوثي شنت حملة دهم واختطاف لرجال قرية بيت اليزيدي في دمت بقيادة أحد عناصرهم يدعى الحلقبي".



وأفادت: "إن الميلشيات خطفت أكثر من 20 شخصا من أبناء القرية في مداهمة ليلية يوم الاربعاء الماضي".



بحسب المصدر "تهدف الجماعة إلى إرهاب القرية وتحويل مياه القرية إلى مدينة دمت، بالقوة بعيدا عن الاتفاقات الموقعة مع السلطات منذ 2014".



وأفادت مصادر أخرى "إن مليشيا الحوثي اختطفت المواطنين "محسن اليزيدي، يزيد مسعد مثنى، وزاهر المريسي، وجميل صالح علي، ورياض الحشيشي" واقتادتهم إلى أحد سجونها في محافظة ذمار".