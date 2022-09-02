شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المبعوث الأمريكي إلى اليمن: هجوم الحوثي على تعز يقوض السلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، هجوم ميليشيات الحوثي في تعز، معتبرا أن ذلك يقوض الهدنة الأممية.

وأوردت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر حسابها الرسمي الناطق باللغة العربية، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تغريدة جاء فيها على لسان ليندركينغ: "ندين هجوم الحوثيين في تعز، نظرا لدوره في تفاقم أزمة تعز الإنسانية، وتقويض هدنة الأمم المتحدة، التي جلبت الإغاثة المنقذة للحياة لليمنيين".

وأضاف ليندركينغ: "نحث جميع الأطراف، على العمل مع الأمم المتحدة، ووقف التصعيد فورا، واختيار السلام".

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد طارق صالح، إن التصعيد المتواصل من قبل الميليشيات الحوثية، يضع جهود تثبيت الهدنة، وإحلال السلام، أمام طريق مسدود.

وأشار صالح، خلال لقاء جمعه مساء الخميس، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، إلى أن التصعيد الخطير لميليشيات الحوثي، من خلال هجمات متكررة على مدينة تعز، ومعاودة الهجوم، استخفاف بالإدانات الأممية والدولية الواسعة.

وجرى خلال اللقاء، حسب موقع ”2 ديسمبر“ الناطق باسم ”المقاومة الوطنية“، مناقشة واستعراض آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة اليمنية، وما تحقق من التزامات من قبل الرئاسة اليمنية، والحكومة الشرعية، بموجب اتفاق الهدنة الأممية.

وشدد صالح في إطار اللقاء، على أهمية مضاعفة الجهود من قبل الجانب الأمريكي، في الضغط على ميليشيات الحوثي، لتنفيذ التزاماتها، بموجب اتفاق الهدنة، وفي مقدمتها فتح الطرقات، ورفع حصارها عن مدينة تعز، وإنجاز ملف تبادل الأسرى، على قاعدة الكل مقابل الكل، دون قيد أو شرط.

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، عن دعمه لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، وحث على وحدة مجلس القيادة الرئاسي.

وعاودت ميليشيات الحوثي، مساء الخميس، شن هجماتها في محاولة متكررة منها للتسلل إلى مواقع قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز.

‏وقال إعلام محور تعز، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل ”تويتر“: "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، يتصدى لهجوم شنته ميليشيات الحوثي في ميلات بالضباب غرب تعز، وسط مصرع وجرح ما لا يقل عن 6 من عناصر الحوثيين".