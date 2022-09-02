منظومة الحوثيين تمادت في الإساءة.. نقابة المحامين تدعو لمحاكمة المحرضين على القضاة

المنامة - ياسر ابراهيم - دانت نقابة المحامين اليمنيين مساء الخميس جريمة خطف وتصفية عضو المحكمة العليا في صنعاء، القاضي محمد حمران، وهاجمت التحريض ضد القضاة من قبل وسائل اعلام الحوثيين والقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.



وقالت النقابة في بيان - حصل يمن شباب نت على نسخة منه - إن النقابة تدين وتستنكر بأشد العبارات جريمة خطف وتصفية القاضي محمد حمران بيد خاطفيه، وعدتها جريمة تستهدف القضاء كله وليس شخص القاضي المقتول وحده.

وأضافت: "يجب محاكمة المحرضين على القتل في إشارة صريحة إلى قناة الهوية الحوثية التي يديرها محمد العماد"، كما انتهزت النقابة الفرصة لشن هجوم على محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثي رئيس المنظومة العدلية.

وقالت: "إن تلك المنظومة تستهدف السلطة القضائية منذ زمن، وتنتهك الدستور، وصارت دولة فوق الدولة وسلطة فوق الدستور بدون أي حق وتفتقد المشروعية".

أشارت: "أن المنظومة العدلية تمادت في الإساءة للقضاء وكسرت هيبته، وشهرت به".

وحذرت النقابة جماعة الحوثي من أن استمرار الاعتداء على سلطة القضاء إنما هو هدم لسلطة الجماعة ونشر لشريعة الغاب، ويقود للفوضى ويخلخل الأمن والاستقرار.



وكان نادي قضاة اليمن، أعلن تعليق العمل في كافة نيابات ومحاكم الجمهورية ابتداء من السبت القادم؛ وذلك اعدام عصابة مسلحة للقاضي حمران، في العاصمة صنعاء، ودعا النائب العام بسرعة تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد الجناة الفاعلين، وكذا المحرضين وعلى رأسهم المدعو محمد علي العماد.



وتم تصفية القاضي "حمران" بعد يومين من اختطافه من إحدى الشوارع الرئيسة في امانة العاصمة، من قبل عصابة مسلحة.